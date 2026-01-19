13 crianças morrem após micro-ônibus colidir com caminhão na África do Sul

Motorista do micro-ônibus bateu contra o caminhão ao tentar fazer ultrapassagem

Folhapress - 19 de janeiro de 2026

13 crianças morreram após micro-ônibus colidir com caminhão na África do Sul. (Foto: Captura via Youtube/AFP Português)

Treze alunos de escolas na África do Sul morreram após o micro-ônibus em que elas estavam colidir contra um caminhão na manhã desta segunda-feira (19) ao sul da cidade de Joanesburgo.

Onze estudantes morreram no local do acidente. Outros dois foram socorridos, mas também não resistiram e morreram. Mais dois alunos foram hospitalizados e estão internados em estado grave, informou a BBC Internacional.

O automóvel levava os alunos para escolas primárias e secundárias na zona sudoeste da cidade, de acordo com a EuroNews.

Motorista do micro-ônibus colidiu contra o caminhão ao tentar fazer ultrapassagem. Testemunhas disseram que o homem estava ultrapassando veículos parados quando bateu de frente com o caminhão. Segundo Mavela Masondo, porta-voz da polícia local, um processo por homicídio culposo seria aberto contra o condutor do veículo, que também será ouvido pelas autoridades.

Informações iniciais apontaram que o motorista do micro-ônibus foi conduzido a um hospital para atendimento. A informação foi divulgada pelo departamento de educação da província de Gauteng, mas detalhes sobre o quadro médico do homem não foram fornecidos. Não há informações se alguém do caminhão se feriu.

Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, lamentou as mortes. “Nossas crianças são os ativos mais preciosos da nação e devemos fazer tudo o que pudermos -desde observar as regras do caminho até a qualidade dos prestadores de serviços nomeados para transportar alunos- para proteger os alunos”, afirmou o presidente.

Já a ministra da Educação Básica do país, Siviwe Gwarube, comentou que muitos acidentes envolvendo transporte escolar foram provocados por erro do motorista, solicitando que o Departamento de Transportes aja para certificar que os veículos estejam em condições adequadas para prestar o serviço.

Conforme a BBC, acidentes com mortes nas estradas sul-africanas são comuns. As principais causas são veículos malconservados, direção imprudente e excesso de velocidade.