Ar-condicionado caseiro: é mais potente e não encarece a conta de energia no fim do mês

Ideia simples ganhou popularidade por prometer mais conforto térmico sem o gasto elevado dos aparelhos tradicionais

Layne Brito - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Youtube)

Com o calor apertando, muita gente busca alternativas para refrescar o ambiente sem depender do ar-condicionado e sem levar susto na conta de energia.

É aí que entra uma ideia simples que vem chamando atenção: um “ar-condicionado caseiro” feito com ventilador, gelo e peças fáceis de encontrar.

A montagem é rápida e o objetivo é aumentar a sensação de frescor, especialmente em locais menores e com o ar direcionado para perto da pessoa.

O passo a passo começa com a preparação da estrutura. Para fixar a parte superior da garrafa, é usada uma caixa de isopor, que serve como base para o gelo e como “câmara” por onde o ar vai circular.

Depois, são necessários dois pedaços de cano do mesmo tamanho. A orientação é marcar com caneta os pontos exatos na caixa e cortar com atenção, repetindo o processo nos dois lados para encaixar as peças.

Com os furos prontos, a ponta do cano é colocada no bico da garrafa, rosqueando até ficar firme.

Em seguida, essa parte é presa na frente do ventilador, de forma que o ar seja direcionado para dentro do sistema.

Com isso montado, o próximo passo é adicionar bastante gelo na caixa de isopor e o “equipamento” fica pronto para funcionar.

O segredo, segundo a explicação, está na circulação do ar.

O ventilador sopra o vento em direção ao gelo, o ar resfria dentro da caixa e circula, fazendo com que o próprio ventilador “puxe” esse ar novamente e o jogue para frente.

O resultado é que o vento sai mais gelado do que o ventilador comum, ajudando a aliviar o calor de forma prática.

Por ser um método que depende do gelo para resfriar o ar, o efeito tende a ser mais perceptível quando usado perto da pessoa e em ambientes menores.

Ainda assim, a ideia se destaca por ser acessível e por usar o ventilador ou seja, sem o mesmo consumo de energia de um ar-condicionado tradicional.

