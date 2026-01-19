Como economizar energia sem abrir mão do ar-condicionado

Uso consciente, tecnologia adequada e pequenos ajustes no dia a dia ajudam a reduzir a conta de luz nos meses mais quentes

Ruan Monyel - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Nos períodos de calor intenso, o ar-condicionado deixa de ser luxo e passa a ser quase indispensável em muitas casas. O problema é que o alívio térmico costuma vir acompanhado de uma conta de energia mais alta.

Estimativas do setor elétrico indicam que o aparelho pode responder por até 40% do consumo residencial durante os meses mais quentes, dependendo do modelo e da forma de uso.

Apesar disso, especialistas afirmam que é possível manter o conforto sem transformar o equipamento em vilão do orçamento. Com escolhas certas e hábitos simples, o ar-condicionado pode funcionar de forma eficiente e econômica.

Um dos principais pontos está na tecnologia do aparelho. Modelos com sistema inverter oferecem maior controle do consumo de energia, pois mantêm o funcionamento do motor de forma contínua, evitando picos causados pelo liga e desliga frequente.

Segundo especialistas do setor, esse tipo de tecnologia pode reduzir significativamente o gasto de energia em comparação aos aparelhos convencionais, especialmente em dias de calor extremo.

Outro fator decisivo é a potência do equipamento, medida em BTUs. Em uso moderado, aparelhos residenciais entre 9 mil e 12 mil BTUs costumam apresentar consumo mensal relativamente controlado.

Já modelos mais antigos, sem tecnologia inverter, tendem a gastar mais energia, principalmente em períodos de bandeira tarifária mais alta, o que pesa diretamente no orçamento familiar.

A eficiência energética também deve ser observada antes da compra. O selo do Inmetro ajuda o consumidor a identificar quais modelos são mais econômicos, sendo a classificação A a que indica menor consumo e melhor desempenho energético ao longo do tempo.

Além da escolha do aparelho, o modo de uso faz toda a diferença. Manter portas e janelas bem fechadas durante o funcionamento evita a troca de calor com o ambiente externo.

O uso de cortinas, persianas ou outras formas de proteção contra o sol também contribui para reduzir o esforço do equipamento.

A manutenção é outro cuidado essencial. Filtros sujos e falta de revisão comprometem a eficiência do ar-condicionado, fazendo com que ele consuma mais energia para atingir a temperatura desejada.

Limpeza periódica e manutenção preventiva ajudam a manter o desempenho adequado e prolongam a vida útil do aparelho.

A temperatura escolhida no controle remoto também impacta diretamente o consumo. Especialistas indicam que manter o ambiente entre 23 °C e 25 °C garante conforto térmico e ajuda a economizar energia.

Temperaturas muito baixas, como entre 16 °C e 20 °C, exigem mais esforço do aparelho, elevam o consumo e podem causar desconforto, como ressecamento do ar.

Outra função pouco explorada é o modo “sono”. Esse recurso ajusta gradualmente a temperatura durante a noite, reduzindo o consumo sem comprometer o conforto.

Ao longo das horas, o aparelho passa a trabalhar de forma mais econômica, o que se reflete em menor gasto de energia ao final do mês.

Com escolhas conscientes e pequenos ajustes na rotina, é possível enfrentar o calor com mais conforto e menos impacto na conta de luz — provando que economizar energia não significa abrir mão do ar-condicionado.

