Quatro pessoas morrem após carro invadir contramão e bater de frente com caminhão em Goiás

Devido à intensidade do impacto, não foi possível realizar a identificação das vítimas até o momento

Augusto Araújo - 19 de janeiro de 2026

Carro ficou completamente destruído após colidir com caminhão. (Foto: Divulgação/PRF)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de quatro pessoas na BR-364, em trecho que passa pelo município de Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás. A ocorrência envolveu um carro de passeio e um caminhão e foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações levantadas no local, o automóvel seguia no sentido Cachoeira Alta–São Simão quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a faixa contrária da rodovia. Na sequência, houve uma colisão frontal com o caminhão, que trafegava no sentido oposto.

Os quatro ocupantes do carro morreram ainda no local do acidente. Devido à intensidade do impacto, não foi possível realizar a identificação das vítimas até o momento.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

A área foi isolada para a realização da perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das causas do acidente. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

