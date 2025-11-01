Motorista de carro morre após acidente com caminhão em Nerópolis
Ocupantes do veículo de cargas também foram levados para hospital, após sofrerem ferimentos
Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (1º), em trecho da GO-433 na zona rural de Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. A colisão envolveu um caminhão e um Celta, resultando na morte de uma pessoa e ferimentos em outras duas.
Os veículos capotaram em uma ribanceira após uma colisão lateral. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, o motorista do Celta já estava sem sinais vitais.
O corpo foi encontrado fora do veículo e recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) após perícia realizada pela Polícia Científica.
Os dois ocupantes do caminhão, ambos homens, foram socorridos conscientes e levados a um hospital em Nerópolis. Ambos aparentavam não terem sofrido ferimentos graves.
Segundo relato do condutor do caminhão, ele seguia no sentido Ouro Verde de Goiás – Nerópolis quando, ao concluir uma curva, se deparou com o automóvel trafegando na contramão.
O motorista afirmou ter sinalizado com o farol alto e tentado desviar para a esquerda, mas acabou atingido lateralmente pelo Celta, o que fez o caminhão capotar na ribanceira.
O caminhão teve danos de média monta e foi liberado ao proprietário, enquanto o Celta, destruído, foi entregue a um familiar da vítima fatal.
A rodovia foi parcialmente interditada durante o trabalho de resgate e perícia, sendo liberada após a retirada dos veículos.
O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente e as eventuais responsabilidades.
