Motorista de carro morre após acidente com caminhão em Nerópolis

Ocupantes do veículo de cargas também foram levados para hospital, após sofrerem ferimentos

Da Redação - 01 de novembro de 2025

Carro ficou completamente destruído após acidente com caminhão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (1º), em trecho da GO-433 na zona rural de Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. A colisão envolveu um caminhão e um Celta, resultando na morte de uma pessoa e ferimentos em outras duas.

Os veículos capotaram em uma ribanceira após uma colisão lateral. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, o motorista do Celta já estava sem sinais vitais.

O corpo foi encontrado fora do veículo e recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) após perícia realizada pela Polícia Científica.

Os dois ocupantes do caminhão, ambos homens, foram socorridos conscientes e levados a um hospital em Nerópolis. Ambos aparentavam não terem sofrido ferimentos graves.

Segundo relato do condutor do caminhão, ele seguia no sentido Ouro Verde de Goiás – Nerópolis quando, ao concluir uma curva, se deparou com o automóvel trafegando na contramão.

O motorista afirmou ter sinalizado com o farol alto e tentado desviar para a esquerda, mas acabou atingido lateralmente pelo Celta, o que fez o caminhão capotar na ribanceira.

O caminhão teve danos de média monta e foi liberado ao proprietário, enquanto o Celta, destruído, foi entregue a um familiar da vítima fatal.

A rodovia foi parcialmente interditada durante o trabalho de resgate e perícia, sendo liberada após a retirada dos veículos.

O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente e as eventuais responsabilidades.

