‘Queria dar um susto’, diz motociclista preso após espancar homem brutalmente em Goiânia

Vítima foi encaminhada até unidade de saúde, onde foi constatada fratura no nariz, além de outras lesões

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2026

Em depoimento, suspeito confessou autoria do crime. (Foto: Divulgação/PMGO)

Preso suspeito de espancar um homem no Setor Bueno, em Goiânia, um dos motociclistas envolvidos afirmou, em depoimento, que queria apenas “dar um susto” na vítima. O caso aconteceu no último sábado (17).

Em vídeo divulgado pela Polícia Militar (PM), um dos envolvidos assume a responsabilidade pela agressão, afirmando que ele e outro homem, identificado como “Chicão”, cometeram a ação após uma discussão ocorrida momentos antes em um bar.

“Eu falei: ‘ó, vamos dar um susto naquele cara aí?’. Aí os meninos disseram: ‘uai, bora, uai’. Fomos eu e o Chicão. Eu agredi o rapaz. Eu que agredi o rapaz. O Chicão agrediu também”, afirmou.

Após serem acionadas, equipes do 6º Batalhão iniciaram uma força-tarefa e conseguiram localizar dois dos três envolvidos, um no Jardim América e outro no Setor Bueno.

Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes e responderão por lesão corporal.

Em tempo

Conforme noticiado pelo Portal 6, na data do ocorrido, a vítima estava em um bar da região quando se envolveu em uma discussão com o companheiro.

Após deixarem o estabelecimento e se separarem, o homem permaneceu sozinho em um comércio próximo e, no momento em que tentava solicitar uma viagem por aplicativo, foi surpreendido por um motociclista, que desceu do veículo e o agrediu com um golpe de capacete na cabeça.

A vítima ainda tentou fugir pela Avenida T-2, mas passou a ser perseguida por três homens. Em determinado ponto da via, ela tropeçou e caiu, sendo então cercada pelos agressores, que passaram a desferir chutes, principalmente na região das costelas e do abdômen, além de proferirem ofensas homofóbicas.

Não bastasse isso, um dos envolvidos roubou o celular da vítima, que posteriormente apresentou sinal de rastreamento.

Após as agressões, a vítima foi socorrida por um casal que passava de bicicleta, o qual acionou o Corpo de Bombeiros.

Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde foi constatada fratura no nariz, além de outras lesões. O exame de corpo de delito foi realizado no Instituto Médico Legal (IML).

