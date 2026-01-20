Enquete BBB 26: Veja quem sai no primeiro paredão formado por Aline Campos, Ana Paula e Milena

Parcial aponta disputa acirrada entre Milena e Aline Campos, enquanto Ana Paula Renault aparece com rejeição bem menor na votação do público

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) já está movimentando as torcidas e gerando debate nas redes sociais.

Na enquete do Splash, do UOL, a disputa pela eliminação aparece equilibrada entre duas participantes, com uma terceira ficando bem distante na porcentagem.

Na parcial atualizada às 22h59 desta segunda-feira (20), Milena lidera como a mais votada para deixar o programa, mas Aline Campos segue muito próxima, o que indica que a votação pode virar a qualquer momento.

Segundo a enquete, Ana Paula Renault aparece com o menor índice e, até aqui, é a mais tranquila na disputa.

Parcial da enquete @Splash_UOL

Quem você quer eliminar no primeiro Paredão?

1º Milena: 47,12%

2º Aline Campos: 42,91%

3º Ana Paula Renault: 9,98%

Total de votos: 694.670

🕒 20/01/2026 às 22:59:39

O primeiro Paredão desta edição foi formado por Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena, depois de uma sequência de movimentações típicas do começo do reality, com dinâmica de indicação e votação apertando o clima logo na primeira semana.

Quem é Milena

Milena caiu direto no primeiro Paredão e rapidamente virou um dos nomes mais comentados do início do BBB 26. Desde que foi confirmada na berlinda, ela passou a dividir opiniões entre o público, o que explica a porcentagem alta de votos na enquete.

Quem é Aline Campos

Aline Campos é atriz, empresária e já era conhecida do público antes de entrar no BBB 26. Ela entrou no reality com grande expectativa em torno do seu desempenho no jogo, mas acabou parando logo no primeiro Paredão e agora enfrenta uma disputa apertada com Milena nas parciais.

Quem é Ana Paula Renault

Ana Paula Renault é jornalista e voltou ao BBB nesta edição após ter marcado presença no Big Brother Brasil 16, quando ganhou destaque pela personalidade forte e pelas discussões dentro da casa. No BBB 26, ela aparece com a menor porcentagem na enquete, ficando bem abaixo das outras duas emparedadas.

A eliminação promete mexer com os rumos da temporada já no começo e deve dar o tom de como as torcidas estão se organizando do lado de fora.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!