Homem atira contra ex-sogra e ex-esposa e é morto por atirador de elite na zona sul de SP
Tiro foi dado após autorização do comandante, motivado pela condição das duas mulheres baleadas
PAULO EDUARDO DIAS
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um homem motivado por desentendimentos após término de relacionamento atirou contra a ex-sogra e a ex-esposa dentro de um imóvel na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira (19). Ele foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar após manter a ex-mulher como refém.
Policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de violência doméstica na rua Castel Gandolfo. Ao chegar ao local, os agentes souberam que o homem havia invadido a residência e atirado contra a mãe da ex-companheira, que foi ferida na barriga.
Dentro da casa, ele baleou também a ex-mulher na região do tronco e do ombro. Outras duas pessoas que estavam no imóvel se esconderam: uma inquilina e o ex-cunhado. Ele se trancou no banheiro. A mulher e a ex-sogra do homem buscaram abrigo nos fundos da residência.
Mesmo ferida, a ex-esposa foi feita refém. Segundo documento ao qual a reportagem teve acesso, o homem a manteve como escudo humano e apontou a arma constantemente para os policiais que tentavam se aproximar.
De acordo com o relato policial, no imóvel havia um portão de grade fechado, seguido por um espaço de garagem e a janela da sala da residência. Por ali, era possível visualizar o homem, que estava sentado no sofá com a refém em seu colo.
Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionados para auxiliar nas negociações.
A equipe de atiradores de elite se posicionou e encontrou um momento em que foi possível realizar um disparo em segurança. O tiro foi dado após autorização do comandante, motivado pela situação crítica das duas mulheres baleadas.
As quatro pessoas que estavam na casa, sendo duas feridas, foram encaminhadas para o Pronto-Socorro do Grajaú. A ocorrência foi registrada no 101° DP (Jardim das Imbuias).