Americano é morto a tiros após tentativa de assalto em Salvador

Câmera de segurança mostra que o homem reagiu, é agredido e baleado pelos criminosos na rua

Folhapress - 21 de janeiro de 2026

Câmera registrou o ocorrido. (Foto: Captura/ YouTube)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um cidadão dos Estados Unidos de 57 anos foi morto a tiros em uma tentativa de assalto em Salvador na noite desta terça-feira (20).

Abissa Kobenan Nketttia foi abordado por dois homens em uma moto na avenida Dom João 6, no bairro de Brotas. As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Uma câmera de segurança gravou o momento da tentativa de assalto. Nas imagens, é possível ver que o homem reage, é agredido e baleado pelos criminosos na rua.

Após Abissa cair no chão, a dupla foge. Outros motociclistas que passam pelo local param para prestar auxílio à vítima em seguida.

A morte dele foi constatada por equipes do Samu ainda na avenida. O assalto aconteceu pouco após as 19h, em horário de movimentação intensa no local.

Ninguém foi preso até a manhã desta quarta-feira (21). Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que faz diligências para identificar os autores do crime.

A vítima era natural de Iowa, nos Estados Unidos, mas a polícia não informou se ele era turista, ou se morava no Brasil. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.