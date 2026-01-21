Apostador de Goiânia acerta dezenas de Mega-Sena avaliada em R$ 50 milhões e leva bolada

Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (22), e está com valor acumulado de R$ 55 milhões

Augusto Araújo - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Um apostador de Goiânia teve uma bela de uma sorte na noite desta terça-feira (20), ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2962 da Mega-Sena, recebendo a premiação de R$121.332,24.

Conforme divulgado no site da Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada por meio dos canais eletrônicos da instituição, de forma simples (ou seja, sem cotas).

Dessa forma, ele foi o único ganhador do estado de Goiás a acerta a quina da Mega-Sena.

Porém, outros 46 apostadores também adivinharam o mesmo número de dezenas, recebendo prêmios de R$30.333,06 a R$212.331,42, de acordo com formato da aposta.

Entretanto, ninguém conseguiu acertar todas as seis bolinhas que foram selecionadas no sorteio e levar a bagatela total de R$ 50 milhões.

As dezenas sorteadas na ocasião foram: 06 – 29 – 33 – 38 – 53 – 56.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2963, será realizado nesta quinta-feira (22), e está com valor acumulado de R$ 55 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!