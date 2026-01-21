Chaiany se torna a pipoca mais seguida da edição, com 1,2 milhão de fãs

Participante disparou no Instagram após embate direto no Sincerão

Folhapress - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Rede Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após os dias de luta na casa de vidro e no quarto branco do BBB 26, Chaiany está tendo seus dias de glória. A brasiliense ainda não sabe, mas seu perfil no Instagram se tornou o mais seguido entre os participantes “pipocas” da edição.

Chaiany já tem 1,2 milhão de seguidores na rede social. Seus colegas anônimos como Brigido, Milena e Jordana, por exemplo, têm 45 mil, 240 mil e 340 mil, respectivamente.

Já os famosos, como Solange Couto, Juliano Floss e Babu Santana, têm 1,2 milhão, 4,7 milhões e 4,9 milhões, respectivamente.

A disparada de Chaiany nas redes aconteceu após ela oficializar sua rivalidade com Sarah Andrade, na madrugada de terça-feira (20). A declaração de guerra aconteceu após a dinâmica do Sincerão, quando uma colocou a outra na casinha do “não ganha o BBB”.

Depois da dinâmica, as sisters foram conversar. Chaiany afirmou que não se importa se tiver dado um tiro no pé com suas falas no Sincerão. Já Sarah expressou ter adorado a interação, pois estava procurando uma adversária no jogo. “Você achou, eu cheguei”, retrucou Chaiany.

Mais tarde, em conversa com Ana Paula Renault, Sarah desabafou: “Eu não entendi nada, tinha gostado da menina”.