Conheça a cidade brasileira que atualmente é considerada de primeiro mundo

Organização urbana e rotina tranquila colocaram esse município em um patamar discreto que conquistou indicadores que só aparecem em países desenvolvidos

Magno Oliver - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Maravilhas dos Continentes)

Localizada no norte de Santa Catarina, a cerca de 250 quilômetros de Florianópolis, São Bento do Sul se destaca como um dos municípios com melhores indicadores de qualidade de vida do Brasil.

Com população aproximada de 85 mil habitantes, a cidade combina desenvolvimento econômico, organização urbana e forte influência cultural europeia, herdada principalmente da imigração alemã.

O relevo é marcado por áreas montanhosas e vegetação preservada da Mata Atlântica, o que garante clima mais ameno e paisagens naturais valorizadas.

A geografia favoreceu um crescimento urbano mais controlado, com bairros bem distribuídos, ruas limpas e planejamento que prioriza mobilidade, segurança e convivência comunitária.

A economia local é um dos pilares do reconhecimento nacional. São Bento do Sul é um dos principais polos moveleiros do país, com indústrias que exportam para diversos continentes.

O setor industrial convive de forma equilibrada com comércio estruturado, serviços eficientes e baixos índices de desemprego, mantendo renda estável e oportunidades locais.

Outro diferencial está nos serviços públicos. O município apresenta bons índices em educação básica, saúde e segurança, com destaque para a atenção primária e políticas preventivas.

A gestão pública focada em eficiência e sustentabilidade contribui para a percepção de cidade organizada e funcional, mesmo sem grandes estruturas metropolitanas.

Esse conjunto de fatores explica por que São Bento do Sul é frequentemente citada como uma cidade de “primeiro mundo” dentro do Brasil.

Mais do que renda ou estética urbana, o município entrega bem-estar cotidiano, previsibilidade e qualidade nos serviços, mostrando que desenvolvimento também pode ser silencioso, constante e bem planejado.

Confira um tour mais detalhado desse lugar incrível:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!