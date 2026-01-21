Homem incendeia casa de ex-namorada em Anápolis e reação da vítima surpreende a polícia

Suspeito foi localizado em visível estado de alteração, admitindo ter consumido bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes antes de invadir o imóvel

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2026

Homem incendiou a casa da ex-namorada e foi encontrado caído pela PM. (Foto: Reprodução)

Uma ocorrência de incêndio criminoso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite desta terça-feira (20), no Residencial Copacabana, em Anápolis. O caso, porém, ganhou contornos inusitados devido à postura da proprietária do imóvel diante da gravidade da situação.

O fogo teria sido provocado deliberadamente por um homem, que invadiu a residência da ex-namorada e ateou chamas no local.

Vizinhos, assustados com a fumaça, acionaram o socorro informando que o próprio autor ainda estaria dentro da casa enquanto o incêndio se espalhava.

Ao chegarem no endereço, os militares encontraram os bombeiros já combatendo as chamas. O suspeito foi localizado em visível estado de alteração, admitindo ter consumido bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes antes de invadir o imóvel e iniciar o incêndio.

O fato que mais chamou a atenção das autoridades foi a resposta da vítima. Ao ser avisada por vizinhos sobre a destruição de sua casa, ela informou que não iria ao local para verificar os danos, justificando que estava em um bar ingerindo bebida alcoólica e não pretendia interromper o momento.

Posteriormente, os policiais conseguiram contato telefônico com a mulher, que confirmou o ocorrido, mas reiterou o desinteresse em comparecer à cena do crime.

Ela declarou ainda que não pretendia representar criminalmente contra o ex-namorado naquele instante, afirmando que “resolveria a situação com ele” em outra oportunidade.

Apesar da recusa da proprietária em colaborar com a ocorrência de imediato, a residência ficou bastante danificada. O homem foi detido e conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) para a adoção das providências legais.

DESTRUIÇÃO ‼️ Homem incendeia casa de ex-namorada em Anápolis e reação da vítima surpreende a polícia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/cntOJS8yy6 — Portal 6 (@portal6noticias) January 21, 2026

