Servidora pública é presa por suspeita de furtar alimentos da merenda escolar em Anápolis

Segundo testemunhas, produtos alimentícios começaram a desaparecer com frequência após chegada da investigada

Gabriella Pinheiro - 21 de janeiro de 2026

Imagem mostra servidora sendo conduzida até a delegacia da PC, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma servidora de uma escola da rede pública estadual, de 61 anos, foi conduzida à Central de Flagrantes nesta quarta-feira (21), sob suspeita de furtar produtos alimentícios e utensílios de limpeza de uma instituição de ensino localizada no Setor Residencial Pedro Ludovico, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, a suposta autora atua na função de auxiliar de serviços gerais e teria subtraído utensílios de alimentação, produtos de limpeza e vasilhas desde que começou a trabalhar no local.

A direção da unidade decidiu denunciar o caso após câmeras de segurança mostrarem a suspeita entrando na unidade com a bolsa vazia e saindo com duas bolsas cheias, supostamente contendo os produtos furtados. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Segundo relato de testemunhas, produtos alimentícios destinados à merenda escolar desapareciam com frequência na unidade.

No local, os militares encontraram dois litros de leite e um óleo dentro do armário da servidora. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos, e o caso segue sendo investigado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!