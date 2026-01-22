Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água durante intervenção da Saneago; veja quais
Registros serão reabertos ao fim dos trabalhos e o abastecimento retomado gradualmente
Moradores de diferentes bairros de Aparecida de Goiânia podem enfrentar falta de água ao longo do próximo domingo (25), conforme informou a Companhia de Saneamento Básico de Goiás (Saneago).
De acordo com a empresa, será realizada uma interligação nos Centros de Reservação Amazônia e Cruzeiro.
Os serviços serão executados no cruzamento da Avenida São João com a Avenida Barão do Rio Branco, no Jardim Nova Era. A previsão é de que os trabalhos tenham início às 06h30 e sejam concluídos às 17h30.
Durante o período, o registro permanecerá fechado, o que pode afetar o abastecimento dos bairros atendidos pelo Centro de Reservação Cruzeiro.
São eles: Conjunto Bela Morada, Conjunto Cruzeiro do Sul, Conjunto Storil, Cidade Satélite São Luiz, Jardim Luz e Jardim Nova Era.
Após a conclusão dos serviços, os registros serão reabertos e o abastecimento retomado gradualmente, à medida que as redes e os reservatórios forem recarregados com carga d’água.
A Saneago orienta que, durante o período de manutenção, os moradores façam uso consciente da água armazenada nas caixas d’água, evitando desperdícios.
Segundo a companhia, imóveis com caixa d’água bem dimensionada não deverão sofrer desabastecimento.
