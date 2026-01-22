Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água durante intervenção da Saneago; veja quais

Registros serão reabertos ao fim dos trabalhos e o abastecimento retomado gradualmente

Gabriella Pinheiro - 22 de janeiro de 2026

Segundo a Saneago, a medida faz parte da rotina de manutenção da rede. (Foto: Divulgação)

Moradores de diferentes bairros de Aparecida de Goiânia podem enfrentar falta de água ao longo do próximo domingo (25), conforme informou a Companhia de Saneamento Básico de Goiás (Saneago).

De acordo com a empresa, será realizada uma interligação nos Centros de Reservação Amazônia e Cruzeiro.

Os serviços serão executados no cruzamento da Avenida São João com a Avenida Barão do Rio Branco, no Jardim Nova Era. A previsão é de que os trabalhos tenham início às 06h30 e sejam concluídos às 17h30.

Durante o período, o registro permanecerá fechado, o que pode afetar o abastecimento dos bairros atendidos pelo Centro de Reservação Cruzeiro.

São eles: Conjunto Bela Morada, Conjunto Cruzeiro do Sul, Conjunto Storil, Cidade Satélite São Luiz, Jardim Luz e Jardim Nova Era.

Após a conclusão dos serviços, os registros serão reabertos e o abastecimento retomado gradualmente, à medida que as redes e os reservatórios forem recarregados com carga d’água.

A Saneago orienta que, durante o período de manutenção, os moradores façam uso consciente da água armazenada nas caixas d’água, evitando desperdícios.

Segundo a companhia, imóveis com caixa d’água bem dimensionada não deverão sofrer desabastecimento.

