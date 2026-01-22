Homem é morto a golpes de barra de ferro na porta de casa, em Goiânia

Identificada como Hotoni Batista Silva de Luna, de 42 anos, vítima foi encontrada caída na via pública, já desacordada

Da Redação - 22 de janeiro de 2026

Hotoni Batista Silva de Luna, de 42 anos, foi morto na porta de casa, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Hotoni Batista Silva de Luna, de 42 anos, morreu após ser violentamente agredido na noite desta quarta-feira (21), no Parque Industrial João Braz, na região sudoeste de Goiânia.

O crime ocorreu por volta das 22h15, em frente à residência onde a vítima morava.

Hotoni foi encontrado caído na via pública, desacordado, com diversos ferimentos pelo corpo, principalmente na cabeça, no tórax e no pescoço. Próximo a ele, havia uma barra de ferro, que pode ter sido utilizada na agressão.

Moradores acionaram o socorro ao perceberem que o homem estava ferido e não respondia. Equipes de socorristas foram enviadas ao endereço, mas o óbito foi constatado ainda no local por um médico da corporação.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. Após os levantamentos iniciais, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Familiares relataram que Hotoni enfrentava problemas de saúde mental e que, frequentemente, permanecia em frente à residência, o que já teria gerado desentendimentos anteriores com moradores da região.

Apesar disso, até o momento, não há confirmação sobre a autoria do crime nem informações sobre suspeitos.

A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) ficará responsável pela apuração do caso.

