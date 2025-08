Morte súbita de motociclista no trânsito de Goiânia intriga socorristas

Testemunha que presenciou o exato momento da queda disse que a vítima desacelerou a velocidade do veículo antes do acidente

Natália Sezil - 03 de agosto de 2025

Motociclista sofreu um acidente de trânsito próximo à Praça Paris, no Parque Industrial João Braz. (Foto: Reprodução)

A morte súbita de um motociclista, de 55 anos, intrigou socorristas de Goiânia, diante da incerteza quanto à causa do falecimento, no final da manhã deste domingo (03).

Inicialmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por conta de um acidente de trânsito, ocorrido no Parque Industrial João Braz.

Ao chegar ao local, a equipe pôde apenas constatar o óbito. Apesar disso, o médico responsável não conseguiu delimitar, a princípio, o que teria causado a morte de Adauto Fernandes Filho.

Questionado pela Polícia Militar (PM), o profissional do SAMU disse que não identificou lesões que justifique o falecimento como resultado de uma queda.

Uma testemunha, no entanto, deu pistas do que teria ocorrido. Ela passava pelo local quando percebeu o motociclista tentando contornar a Praça Paris em velocidade reduzida quando, do nada, caiu no chão junto com o veículo — que ficou sobre o motociclista.

A testemunha sustentou ainda ter ido até a vítima, retirado o capacete e iniciado sem sucesso uma massagem de reanimação.

Diante do relato e da constatação do óbito pelo médico do SAMU, a Polícia Científica foi acionada para remover o corpo.

Uma equipe da Delegacia de Investigação de Crime de Trânsito (DICT) também esteve no local.

