Operação Terra Santa: PCGO prende 11 e desarticula quadrilha do tráfico em Trindade e Goiânia
Polícia Civil cumpriu 24 mandados judiciais nesta quinta-feira (22). Trabalho de inteligência revelou estrutura completa do grupo
O mundo do tráfico na Grande Goiânia está recebendo um duro golpe desde o início da manhã desta quinta-feira (22).
Isso porque a Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou a Operação Terra Santa para desarticular uma organização criminosa com atuação em Trindade e Goiânia.
A ação deve prender 11 pessoas e cumprir 13 mandados de busca e apreensão, totalizando 24 ordens judiciais.
A investigação, conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios e pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Trindade (16ª DRP), foi fundamentada em análise de dados e inteligência, que permitiram à polícia mapear a dinâmica e a estrutura do grupo.
A partir do levantamento, a PCGO identificou os alvos e solicitou os mandados à Justiça contra a quadrilha, que era voltada ao tráfico e à associação para o tráfico.
Mais informações a qualquer momento.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!