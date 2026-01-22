Operação Terra Santa: PCGO prende 11 e desarticula quadrilha do tráfico em Trindade e Goiânia

Polícia Civil cumpriu 24 mandados judiciais nesta quinta-feira (22). Trabalho de inteligência revelou estrutura completa do grupo

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2026

Operação visa prender 11 pessoas e cumprir 13 mandados de busca e apreensão. (Foto: Divulgação/PCGO)

O mundo do tráfico na Grande Goiânia está recebendo um duro golpe desde o início da manhã desta quinta-feira (22).

Isso porque a Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou a Operação Terra Santa para desarticular uma organização criminosa com atuação em Trindade e Goiânia.

A ação deve prender 11 pessoas e cumprir 13 mandados de busca e apreensão, totalizando 24 ordens judiciais.

A investigação, conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios e pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Trindade (16ª DRP), foi fundamentada em análise de dados e inteligência, que permitiram à polícia mapear a dinâmica e a estrutura do grupo.

A partir do levantamento, a PCGO identificou os alvos e solicitou os mandados à Justiça contra a quadrilha, que era voltada ao tráfico e à associação para o tráfico.

Mais informações a qualquer momento.

