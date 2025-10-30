Polícia prende dupla em Goiânia por tráfico de ‘supermaconha’ e venda de ‘bombas’

Carga apreendida foi avaliada em cerca de R$ 500 mil

Augusto Araújo - 30 de outubro de 2025

Dupla foi presa com R$ 500 mil em produtos ilegais (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (29), dois homens suspeitos de tráfico de drogas e comércio ilegal de anabolizantes – popularmente chamados de “bombas” – no Setor Residencial Aquários II, em Goiânia.

A ação teve início após a equipe receber informações sobre a atuação de um dos investigados na venda de entorpecentes e substâncias para crescimento muscular na região.

Durante campana no endereço monitorado, os policiais observaram uma intensa movimentação típica de tráfico e flagraram o momento em que um indivíduo recebia uma sacola com drogas e tentava deixar o local.

Na abordagem, foram encontradas uma grande porção de skunk (também conhecido como “supermaconha”) e outra menor da mesma substância. O suspeito confessou que realizava a entrega a mando do morador da residência investigada.

Com base nas informações, os agentes ingressaram no imóvel e prenderam o principal alvo da operação.

Dentro da casa, foram apreendidas três porções grandes de skunk, diversas ampolas e frascos de anabolizantes, medicamentos de origem desconhecida, duas balanças de precisão, cadernos de anotações e dois aparelhos celulares.

A carga apreendida foi avaliada em cerca de R$ 500 mil.

Segundo as investigações, o homem preso seria um dos maiores distribuidores de anabolizantes e medicamentos para emagrecimento irregulares de Goiânia, com uma ampla rede de clientes e pontos de distribuição em diversos bairros da capital.

Os dois suspeitos foram conduzidos à sede da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e comercialização irregular de substâncias sujeitas a controle especial

A PC segue investigando o caso para identificar outros envolvidos no esquema e mapear a origem dos produtos apreendidos.

