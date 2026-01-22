Prefeitura de Goiânia inicia instalação de cancelas para fechar Marginal Botafogo em dias de chuva

Segundo Sandro Mabel (UB), equipamentos também contarão com painéis conectados à internet para oferecer outros serviços

Gabriella Pinheiro - 22 de janeiro de 2026

No começo de 2025, Marginal Botafogo também apresentou alagamentos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Diante das fortes chuvas que, inclusive, deixaram um motorista ilhado, a Prefeitura de Goiânia deu início à instalação de cancelas para bloquear os acessos à Marginal Botafogo e à Rua 87 durante tempestades na capital.

Conforme noticiado pela TV Anhanguera, as ações começaram com a escavação e a preparação das bases para a implantação dos totens. Os trabalhos tiveram início no viaduto da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, e na região da Rua 44.

Em nota, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), da Prefeitura de Goiânia, informou que todas as informações referentes à instalação das cancelas serão repassadas ao prefeito da capital, Sandro Mabel (UB).

Quando o projeto foi anunciado anteriormente, o político afirmou que os equipamentos não irão funcionar apenas para o controle das vias durante as fortes chuvas, mas também contarão com painéis conectados à internet para oferecer outros serviços.

“São cerca de 30 cancelas que vão ser instaladas em toda a extensão da Marginal Botafogo e na Rua 87. Vamos fechar os trechos conforme o nível da água subir”, afirmou.

De acordo com Mabel, os totens ainda terão câmeras integradas à central de monitoramento, alarmes e um painel de LED com informações sobre clima, trânsito e orientações aos motoristas em caso de interdição da via. A estimativa é de que os equipamentos custem R$ 600 mil e que a instalação seja concluída até o fim de fevereiro.

Até o momento, sabe-se que o totem utilizado para testes está instalado na empresa New Line, selecionada como fornecedora dos equipamentos.

Segundo o prefeito, o equipamento também funcionará como medidor de altura para o acesso de caminhões em vias com viadutos, a fim de evitar a circulação de veículos fora do limite permitido.

