Varejista encerra atividades em 29 lojas e deixa 200 trabalhadores sem emprego

Rede tradicional do Sul reduziu drasticamente a operação física e demitiu cerca de 200 funcionários. Empresa aponta mudança de estratégia e reforço das vendas digitais

Layne Brito - 22 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Uma rede varejista tradicional do Rio Grande do Sul encerrou as atividades de 29 lojas físicas, medida que resultou na demissão de aproximadamente 200 trabalhadores.

O fechamento ocorreu em diferentes municípios e reforça o cenário de readequação do varejo, que tem reduzido estruturas presenciais e apostado cada vez mais em modelos digitais.

As unidades desativadas estavam espalhadas por cidades importantes do estado, como Canoas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Santa Maria, entre outras.

Em várias dessas regiões, o encerramento das lojas gerou impacto direto no comércio local, já que as unidades concentravam fluxo de clientes e movimentavam a economia.

Com a decisão, a rede, que anteriormente mantinha 51 lojas em funcionamento, passa a operar com 22 unidades, indicando uma redução considerável da presença física.

Internamente, o movimento é tratado como parte de uma reestruturação para manter apenas operações consideradas mais sustentáveis e reduzir custos.

A justificativa apresentada pela empresa é que os fechamentos fazem parte de uma readequação do modelo de vendas, com foco no fortalecimento das operações digitais.

A mudança ocorre em um momento em que o consumo online cresce, e o varejo físico precisa se adaptar a uma nova dinâmica de mercado.

A redução, no entanto, não seria um caso isolado. A rede já havia promovido encerramentos em anos anteriores, o que indica que o processo de reorganização vem sendo construído aos poucos.

Enquanto isso, entidades sindicais acompanham o caso e as rescisões, buscando garantir que os direitos trabalhistas sejam respeitados.

Para os trabalhadores desligados, o cenário imediato é de busca por recolocação, especialmente em cidades onde a rede tinha forte presença.

