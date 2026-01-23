6 profissões que não faltam empregos e oferecem bons salários no Brasil

Algumas carreiras seguem em alta no Brasil, com oferta constante de vagas, bons salários e maior estabilidade profissional

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agencia Brasil)

Mesmo diante das oscilações econômicas, o mercado de trabalho brasileiro mantém áreas com demanda contínua por profissionais qualificados.

Fatores como avanço tecnológico, necessidade de serviços essenciais e investimentos em setores estratégicos sustentam essas oportunidades.

Confira seis profissões que se destacam pela empregabilidade, remuneração e estabilidade:

Tecnologia da Informação (TI): Desenvolvedores, analistas de dados e especialistas em segurança digital seguem entre os mais requisitados, com salários acima da média e possibilidade de trabalho remoto.

Saúde: Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas continuam com alta demanda, impulsionados pelo envelhecimento da população e pela ampliação dos serviços de saúde.

Engenharia: Profissionais das áreas civil, elétrica e de produção são essenciais para projetos de infraestrutura, indústria e energia, garantindo boas oportunidades e estabilidade.

Direito: Advogados especializados em áreas como trabalhista, tributário e digital encontram espaço tanto na iniciativa privada quanto em concursos públicos.

Educação: Professores de áreas técnicas, exatas e tecnológicas seguem em alta, especialmente no ensino profissionalizante e superior.

Gestão Pública: Cargos técnicos e administrativos conquistados por concurso oferecem estabilidade, salários competitivos e benefícios previstos em lei.

Essas carreiras mostram que investir em qualificação continua sendo um dos principais caminhos para alcançar segurança profissional no Brasil.

