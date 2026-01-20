10 profissões que começaram 2026 em alta, com boas vagas e ótimos salários

Confira as carreiras que lideram o mercado em 2026, com foco em tecnologia e sustentabilidade, garantindo salários acima da média no Brasil

Gustavo de Souza Gustavo de Souza -
profissões
(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O mercado de trabalho em 2026 está passando por uma transformação sem precedentes e muito acelerada. A inteligência artificial e a economia verde tornaram-se os principais motores por trás das contratações com os maiores salários.

As empresas agora buscam profissionais que consigam unir habilidade técnica avançada com uma visão estratégica apurada. Esta é a era em que a ponte entre o humano e a máquina se tornou o ativo mais valioso de qualquer corporação.

Se você deseja crescer ou mudar de área, entender onde estão a demanda e o dinheiro é vital para o sucesso. Conheça agora as dez carreiras que assumiram a liderança do mercado nacional neste início de ano:

Leia também
  1. Engenheiro de Inteligência Artificial
  2. Especialista em ESG (Sustentabilidade)
  3. Analista de Cibersegurança
  4. Engenheiro de Energias Renováveis
  5. Cientista de Dados
  6. Engenheiro de Fintech
  7. Especialista em Saúde Digital
  8. Gestor de Bem-Estar (Wellness Officer)
  9. Gestor de Logística para E-commerce
  10. Planejador Financeiro

A revolução da tecnologia e IA nas contratações

Os Engenheiros de Inteligência Artificial ocupam o topo da pirâmide atual, com salários que frequentemente ultrapassam os R$ 27 mil. Eles constroem os sistemas complexos que hoje comandam quase todas as operações industriais e financeiras modernas.

Ao mesmo tempo, os Analistas de Cibersegurança tornaram-se essenciais para proteger a nova fronteira digital das empresas. Com o aumento de ataques sofisticados, esses especialistas encontram um mercado com oportunidades praticamente infinitas e valorizadas.

Já os Cientistas de Dados seguem sendo peças indispensáveis para transformar volumes massivos de informação em lucro real. Eles trabalham lado a lado com Engenheiros de Fintech, que estão reescrevendo as regras do sistema bancário e de pagamentos.

O domínio de ferramentas digitais e a ética no uso da tecnologia tornaram-se requisitos obrigatórios para esses cargos de elite. Investir em certificações de curto prazo nestas áreas tem sido o caminho mais rápido para garantir destaque imediato.

Sustentabilidade e bem-estar como novos pilares

A sustentabilidade deixou de ser apenas um relatório de marketing para se tornar o núcleo da estratégia de negócios. Especialistas em ESG e Engenheiros de Energias Renováveis lideram a transição verde que o mundo exige atualmente.

No setor de saúde, os Especialistas em Saúde Digital estão fundindo a tecnologia avançada com a empatia necessária no cuidado ao paciente. Esses profissionais são cruciais para uma sociedade que busca acessibilidade e suporte mental de forma constante.

Os Gestores de Bem-Estar agora cuidam do capital humano para evitar o esgotamento profissional e aumentar a produtividade das equipes. Eles garantem que o ambiente de trabalho seja saudável e atraente para os talentos mais disputados do mercado.

Por fim, Gestores de Logística e Planejadores Financeiros asseguram que o consumo e o patrimônio sejam geridos com máxima eficiência. Esses papéis mantêm as rodas da economia girando em um mundo digital que nunca para de crescer.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gustavo de Souza

Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiário do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias