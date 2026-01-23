Corrida vira momento de fé: motorista de aplicativo e passageiro cantam louvor juntos em Anápolis

Passageiro explicou que fazia o percurso do bairro Jundiaí para o Recanto do Sol, quando teve a surpresa

Samuel Leão - 23 de janeiro de 2026

Motorista de aplicativo e passageiro cantaram juntos um dos mais famosos hinos da música gospel. (Foto: Reprodução)

Durante uma corrida por aplicativo, um motorista de Anápolis embarcou um passageiro que poderia ser apenas outro comum. Entretanto, durante o percurso, foi surpreendido por ter algo em comum com o cliente.

Isso porque o condutor, chamado de senhor Diniz, descobriu que ambos compartilhavam da mesma fé e, enquanto cantava músicas do grupo Harpa Cristã, ouviu uma pergunta do rapaz.

“Eu estava calado e o motorista cantando músicas da Harpa Cristão. Então perguntei se ele era evangélico e se cantava. Então o motorista, muito legal e gente boa, disse que cantava na igreja. Como sou cantor na igreja também, perguntei se ele conseguiria firmar na primeira voz de um hino da harpa cristã”, revelou Tiago Marques, o passageiro.

Em entrevista ao Portal 6, ele explicou que fazia o percurso do bairro Jundiaí para o Recanto do Sol, na quarta-feira (21), e ainda contou que o motorista topou entrar na melodia.

“Ele disse que sim e começou a cantar, aí eu fiz a segunda voz para ele. Então eu pedi para ele deixar eu gravar nós dois cantando, ele deixou e ainda pediu para mandar o vídeo para ele. Me passou o WhatsApp dele e eu mandei o vídeo! Enfim, motorista muito simpático, muito profissional e com carisma. Foi uma corrida abençoada, merece mais de 6 estrelas”, celebrou.

No trajeto, os dois foram cantando a canção “Porque Ele Vive”, sucesso nacional regravado por diversos artistas do cenário gospel.

E com essa trilha sonora, a viagem foi verdadeiramente abençoada e sem intercorrências, terminando no destino final com mais uma amizade criada pela fé compartilhada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!