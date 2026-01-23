Foragido desde 2020 tenta enganar GCM, mas é recapturado em Senador Canedo

Homem tentou se passar por um primo, que já havia até mesmo falecido, no momento da abordagem

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2026

Imagem mostra homen peso. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 39 anos, que estava foragido da comarca de Trindade foi recapturado por uma equipe do Tático da Guarda Civil Municipal na Avenida Dom Emanuel de Senador Canedo. A situação aconteceu nesta sexta-feira (23).

Conforme apurado pelo Portal 6, o indivíduo respondia pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e dois roubos.

Ele foi encontrado durante um patrulhamento pela região central. Na ocasião, após a identificação por meio de laudo papiloscópico no Instituto Médico Legal (IML), o homem tentou, inicialmente, se passar por um primo, que já havia até mesmo falecido, no momento da abordagem.

Diante da situação, a equipe decidiu encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia para a realização da identificação oficial.

No local, foi constatado que o homem utilizava outro nome e que, na verdade, estava foragido da Justiça desde 2020, com mandado em aberto pelos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, expedido pela comarca de Trindade.

Além do cumprimento do mandado de prisão, ele também assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!