Mulher de Goiânia que jogou água quente em vizinho viraliza após dar detalhes de como começou a confusão

Ambos envolvidos precisaram ser levados à Central de Flagrantes após intervenção da polícia

Natália Sezil - 23 de janeiro de 2026

Mulher que jogou água quente em vizinho viralizou ao contar como confusão aconteceu. (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristielly Souza, moradora de Goiânia que jogou água quente para se proteger de um vizinho durante uma confusão, viralizou ao dar mais detalhes de como o desentendimento começou. A publicação soma mais de 11 milhões de visualizações, com quase 46 mil comentários.

A situação data do dia 11 de janeiro, quando o homem, de 44 anos, teria proferido xingamentos, a ameaçado de morte e a agredido.

Ele também teria quebrado a porta de vidro de uma sala comercial pertencente à família dela, no setor Parque Tremendão. Esse e outros momentos foram capturados pelas câmeras de segurança.

As imagens compartilhadas por Cristielly começam começam com registros das 16h27, quando ela alega que o vizinho “já estava louco e tentando entrar na casa”.

O vídeo mostra ele descendo a rua com um pedaço de pau na mão, aproximando-se do portão enquanto os cachorros latem.

Na sequência, aparece um trecho de 17h50. O homem está sentado na calçada quando chega uma viatura. A mulher indica: “segunda vez que ligava pra polícia e eles simplesmente não faziam nada”.

Depois, 18h34. Um segundo homem está em tela. O primeiro, sem camisa, olha para a porta de vidro que já está aberta e a empurra.

Na versão de Cristielly, os dois são irmãos e estavam embriagados. O vídeo seguinte é de 19h47. A viatura volta a aparecer, e desta vez quem senta na calçada é Cristielly.

Às 21h03, o homem é novamente registrado pelas câmeras, e a legenda indica: “as ameaças continuaram”. Pouco mais de duas horas depois, às 23h09, o vizinho aparece correndo, chuta a porta de vidro e depois a empurra, até ela cair no chão e quebrar.

Em tempo

A mulher trabalha com proteção animal. Segundo ela, o conflito teria começado depois do resgate de uma cadela, que, de acordo com o relato, sofria maus-tratos por parte do suspeito.

Ela afirmou que o cãozinho já havia sido adotado por outra família, mas o homem teria tentado invadir o imóvel para recuperá-lo.

Já era madrugada de segunda-feira (12) quando Cristielly arremessou água quente contra o vizinho. Ele sofreu queimaduras no rosto e nas costas, mas teria recusado o encaminhamento dos bombeiros a uma unidade de saúde.

Os dois foram levados à Central Geral de Flagrantes, apesar de resistências, e posteriormente liberados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC), que deve apurar as denúncias de ameaça, lesão corporal, injúria e dano ao patrimônio.

