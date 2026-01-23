Mulher de Goiânia que jogou água quente em vizinho viraliza após dar detalhes de como começou a confusão
Ambos envolvidos precisaram ser levados à Central de Flagrantes após intervenção da polícia
Cristielly Souza, moradora de Goiânia que jogou água quente para se proteger de um vizinho durante uma confusão, viralizou ao dar mais detalhes de como o desentendimento começou. A publicação soma mais de 11 milhões de visualizações, com quase 46 mil comentários.
A situação data do dia 11 de janeiro, quando o homem, de 44 anos, teria proferido xingamentos, a ameaçado de morte e a agredido.
Ele também teria quebrado a porta de vidro de uma sala comercial pertencente à família dela, no setor Parque Tremendão. Esse e outros momentos foram capturados pelas câmeras de segurança.
As imagens compartilhadas por Cristielly começam começam com registros das 16h27, quando ela alega que o vizinho “já estava louco e tentando entrar na casa”.
O vídeo mostra ele descendo a rua com um pedaço de pau na mão, aproximando-se do portão enquanto os cachorros latem.
Na sequência, aparece um trecho de 17h50. O homem está sentado na calçada quando chega uma viatura. A mulher indica: “segunda vez que ligava pra polícia e eles simplesmente não faziam nada”.
Depois, 18h34. Um segundo homem está em tela. O primeiro, sem camisa, olha para a porta de vidro que já está aberta e a empurra.
Na versão de Cristielly, os dois são irmãos e estavam embriagados. O vídeo seguinte é de 19h47. A viatura volta a aparecer, e desta vez quem senta na calçada é Cristielly.
Às 21h03, o homem é novamente registrado pelas câmeras, e a legenda indica: “as ameaças continuaram”. Pouco mais de duas horas depois, às 23h09, o vizinho aparece correndo, chuta a porta de vidro e depois a empurra, até ela cair no chão e quebrar.
Em tempo
A mulher trabalha com proteção animal. Segundo ela, o conflito teria começado depois do resgate de uma cadela, que, de acordo com o relato, sofria maus-tratos por parte do suspeito.
Ela afirmou que o cãozinho já havia sido adotado por outra família, mas o homem teria tentado invadir o imóvel para recuperá-lo.
Já era madrugada de segunda-feira (12) quando Cristielly arremessou água quente contra o vizinho. Ele sofreu queimaduras no rosto e nas costas, mas teria recusado o encaminhamento dos bombeiros a uma unidade de saúde.
Os dois foram levados à Central Geral de Flagrantes, apesar de resistências, e posteriormente liberados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC), que deve apurar as denúncias de ameaça, lesão corporal, injúria e dano ao patrimônio.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!