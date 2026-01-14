Mulher joga água quente em vizinho durante confusão em Goiânia

Segundo a moradora, ela sofria ameaças constantes e agiu para se proteger após nova tentativa de invasão

Augusto Araújo - 14 de janeiro de 2026

Vídeo registrou momento da confusão em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo tem chamado a atenção de moradores de Goiânia após uma mulher jogar água quente para se proteger de um vizinho durante uma confusão no Setor Parque Tremendão.

Conforme apurado pelo Portal 6, a moradora, de 37 anos, relatou estar sofrendo constantes ofensas, ameaças e agressões por parte do homem, de 44 anos.

Segundo a mulher, durante uma discussão na noite do último domingo (11), o vizinho teria proferido xingamentos, ameaçado ela de morte e causado lesões físicas.

Ela, que trabalha em uma instituição de proteção animal, afirmou que o conflito teria começado após o resgate de uma cadela que, de acordo com seu relato, sofria maus-tratos por parte do suspeito.

Ainda conforme a versão apresentada, o homem teria quebrado a porta de vidro de uma sala comercial pertencente à família da moradora.

O relato é corroborado por imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais e filmaram o ocorrido.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local, mas não localizou o suspeito na residência indicada. Os policiais orientaram a mulher a acionar novamente a corporação caso o vizinho retornasse.

Nova confusão e água quente

Horas depois, já na madrugada de segunda-feira (12), um novo desentendimento foi registrado.

De acordo com o relato da moradora, o vizinho teria tentado forçar a entrada em sua residência, voltando a proferir ofensas e ameaças. Diante da situação, ela arremessou água quente contra o homem.

Ainda segundo a mulher, o suspeito teria tentado invadir o imóvel para reaver o animal resgatado, o que motivou a reação.

Com isso, o vizinho sofreu queimaduras no rosto e nas costas, mas teria recusado encaminhamento para uma unidade de saúde.

Diante dos fatos, todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Central Geral de Flagrantes para esclarecimento e, posteriormente, liberadas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as denúncias, que incluem ameaça, lesão corporal, injúria e dano ao patrimônio.

