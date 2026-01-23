Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas em grave acidente na GO-219

Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, encontrou vítimas presas às ferragens

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2026

Imagem mostra acidente que deixou 4 mortos em uma rodovia goiana. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um carro e dois caminhões deixou quatro pessoas mortas na GO-219, no trecho entre Aragoiânia e Guapó. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (22).

Conforme apurado pelo Portal 6, o motorista de um caminhão Mercedes-Benz LS 1935, que tracionava um reboque, seguia pela rodovia quando precisou reduzir a velocidade até parar, devido a um caminhão de grande porte que estava imobilizado na via por pane mecânica. O veículo apresentava um derramamento de óleo que tornava a pista escorregadia.

Na sequência, um Fiat Siena, que trafegava no mesmo sentido, colidiu contra a traseira do reboque e foi arremessado para a contramão.

Logo depois, um caminhão VW 7.110 S também bateu na traseira do mesmo reboque. Com o impacto, ocupantes do carro e do caminhão sofreram ferimentos graves.

Ainda no local, duas pessoas que estavam no Fiat Siena e um ocupante do caminhão VW 7.110 S morreram antes de receber atendimento médico.

Uma quarta vítima, passageira do Fiat Siena, chegou a ser socorrida e levada para atendimento médico em Guapó, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Dentre as fatalidades estão: o casal Armindo Domingues Esteves e Valdeci Rosa Moreira, de 88 e 76 anos, e Adelina Estandislau de Jesus Moreira, de 67 anos, cunhada de Valdeci.

O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, encontrou as vítimas presas às ferragens.

Além do resgate, as equipes realizaram a limpeza da pista com serragem para conter o óleo derramado e evitar novos acidentes.

Após a perícia, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia.

Os veículos envolvidos apresentaram diferentes níveis de danos materiais e foram liberados no local para os responsáveis legais. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

