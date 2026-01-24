Blocos de rua e grandes shows movimentam Goiânia no pré-Carnaval 2026; confira destaques
Programação inclui atrações nacionais, bloquinhos e até opções para a criançada
Goiânia já começa a entrar no clima do Carnaval e, mesmo antes da data oficial da folia em 2026, marcada para ocorrer entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a capital goiana recebe uma extensa programação de pré-Carnaval.
Blocos de rua, festas e eventos para diferentes públicos tomam conta de vários pontos da cidade, com atrações nacionais, opções gratuitas e alternativas voltadas também para crianças e famílias.
A movimentação antecipa a festa e transforma Goiânia em um verdadeiro palco da folia, reunindo estilos musicais variados, do axé ao pagode, do rock ao eletrônico, além de propostas culturais e sociais.
Confira agora os principais eventos:
Circuito Folia Goiás 2026
Dia: 07 de fevereiro
Horário: a partir das 16h
Local: Avenida 85, em Goiânia
Atrações: Léo Santana, Jeito Moleque, Dennis DJ e Guilherme e Benuto
Entrada: gratuita
Bloquinho do Madá
Dia: 07 de fevereiro
Horário: a partir das 12h
Local: Madalena
Atração: Jeito Moleque
Entrada: a partir de R$ 240 pelo site Ticketwork, mais 1 kg de alimento
Não Encha Meu Sax
Dia: 07 de fevereiro
Horário: das 12h às 18h
Local: Arco Restaurante e Bar
Atrações: Versatto, Brazuca, Fausto Noleto, Banda Charanga, Coyotes do Cerrado, OZBurnes e Drunk Daddies
Entrada: R$ 400 pelo site Ticketou
Bloco dos Neiffs
Dia: 07 de fevereiro
Horário: a partir das 20h
Local: Arena Multiplace
Atração: Anderson Neiff
Entrada: entre R$ 70 e R$ 100 pelo site Bilheteria Digital
Carnaval dos Amigos
Dia: 07 de fevereiro
Horário: das 12h às 18h
Local: Espaço Equatore, Avenida T-3, Setor Bueno
Atrações: Emanuelle Araújo, Noys é Noys, Heróis de Botequim, DJ Fábio Ferrá e Bateria do Coró de Pau
Entrada: a partir de R$ 400 pelo site Meu Bilhete
Bloco Cateretê
Dia: 07 de fevereiro
Horário: a partir das 12h
Local: Cateretê Bueno, Avenida T-2, nº 318
Atrações: Maíra Lemos, Maluê, Mara Cristina em trio elétrico e DJs
Entrada: a partir de R$ 400 pelo site BaladApp
Bloco da Esquina e Piranhão
Dia: domingo, 25 de janeiro
Horário: a partir das 16h
Local: Shiva
Atrações: Felipe Cordeiro, Mermaid Man e Beach Combers
Entrada: a partir de R$ 40 pelo site Shotgun
CarnaRockinho
Dia: 08 de fevereiro
Horário: a partir das 14h
Local: Estádio Olímpico
Atrações: shows interativos
Entrada: a partir de R$ 60 pelo site BaladApp, mais 2 kg de alimento
Carnaval dos Inimigos
Dia: 07 de fevereiro
Horário: a partir das 19h
Local: Estádio Olímpico
Atração: Terra Celta
Entrada: a partir de R$ 30 pelo site BaladApp, mais 1 kg de alimento
Blokinho Uai
Dia: 7 de fevereiro
Horário: a partir das 13h
Local: Praça Amélia Martins Batista
Atrações: Terra Samba e CDB
Entrada: a partir de R$ 275 pelo site Meu Bilhete
Bloquinho do Bahren
Dia: 07 de fevereiro
Horário: a partir das 15h
Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer
Atrações: Menos é Mais, Nattan e Na Farra
Entrada: a partir de R$ 370 pelo site Meu Bilhete, mais 1 kg de alimento
CarnaMirim
Dia: 08 de fevereiro
Horário: 14h
Local: Avenida 85, em frente ao Campo do Goiás
Atrações: Gabi Cruz, Banda Charanga Mirim, atividades infantis e personagens fantasiados
Entrada: gratuita ou com abadá a partir de R$ 140 pelo site CarnaMirim
Bloquinho Parada Beer
Dia: 07 de fevereiro
Horário: a partir das 12h
Local: Clube Oásis
Atrações: Marcinho Malemolência, Banda Sacana Geral e Pagodim Dela
Entrada: a partir de R$ 370 pelo site Meu Bilhete
Bloco do Esquenta LGBT+
Dia: 17 de fevereiro
Horário: a partir das 14h
Local: Praça Tamandaré
Atrações: DJs e cantores sertanejos
Entrada: gratuita
Bloco das Divas
Dia: 15 de fevereiro
Horário: a partir das 14h
Local: Mercado Aberto
Atrações: Fernanda Matarazzo, Lady Colcci, Duda Valentino, Morganna Voguel, Giovanna Di Paula, Daya Bollick, Channel Collins e Coração do Calypso
Entrada: gratuita
Bloco Não é Não
Dia: 14 de fevereiro
Horário: a partir das 14h
Local: Bar Comer Bem que Mal Tem
Atração: ainda não divulgada
Entrada: gratuita
Bloco Socialista
Dia: 12 de fevereiro
Horário: a partir das 17h
Local: Praça Cívica
Atrações: Flávia e Banda, Mundhumano e DJ Iara Kevene
Entrada: gratuita
