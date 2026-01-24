As profissões que pagam muito pouco e os brasileiros estão recusando em 2026

Salários baixos em ocupações de menor qualificação estão levando trabalhadores a rejeitarem vagas que antes eram aceitas

Gabriel Yuri Souto - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

Com o mercado de trabalho mais aquecido, muitos brasileiros passaram a recusar profissões que pagam muito pouco em 2026. Embora essas vagas ainda existam, elas já não atraem tantos candidatos como antes.

Isso ocorre porque o salário oferecido não cobre as despesas básicas do dia a dia.

Além disso, o custo de vida aumentou nos últimos anos. Dessa forma, aceitar um emprego com remuneração muito baixa deixou de ser uma opção viável para boa parte da população.

Como resultado, empresas enfrentam dificuldades para preencher cargos considerados essenciais.

Atualmente, profissões que pagam perto do salário mínimo estão entre as mais rejeitadas. Em muitos casos, o valor recebido não compensa gastos com transporte, alimentação e moradia. Por isso, trabalhadores preferem esperar por oportunidades melhores.

Além disso, a oferta de vagas em outros setores cresceu. Assim, quem busca emprego consegue comparar opções e escolher aquela que oferece condições mais vantajosas.

Mesmo funções que exigem pouca qualificação já enfrentam concorrência menor.

Algumas ocupações tradicionais sentem esse impacto de forma mais intensa. Funções como auxiliar de serviços gerais, diarista, ajudante de obra e operador de limpeza estão entre as mais recusadas em 2026.

Embora essas atividades sejam fundamentais, os salários continuam baixos. Além disso, muitas vagas não oferecem benefícios básicos. Como consequência, o interesse dos trabalhadores diminuiu consideravelmente.

Jovens impulsionam a recusa de vagas

Grande parte desse movimento vem dos trabalhadores mais jovens. Eles buscam não apenas renda, mas também qualidade de vida. Por esse motivo, rejeitam empregos com jornadas longas e baixa remuneração.

Além disso, a nova geração valoriza flexibilidade e possibilidade de crescimento. Assim, propostas que não apresentam perspectiva de evolução profissional acabam sendo descartadas rapidamente.

Outro fator importante é o nível de desemprego mais baixo em 2026. Com mais vagas abertas, o trabalhador ganhou poder de escolha. Desse modo, aceitar qualquer oferta deixou de ser uma necessidade imediata.

Ainda assim, empresas que mantêm salários baixos sentem os efeitos. Muitas enfrentam alta rotatividade ou dificuldade constante de contratação. Isso pressiona o mercado a rever valores e condições.

O que pode mudar nos próximos meses

A tendência é que essa situação continue. Para atrair candidatos, empresas precisarão reajustar salários ou oferecer benefícios extras. Caso contrário, as vagas seguirão abertas por mais tempo.

Por outro lado, trabalhadores tendem a investir mais em qualificação. Dessa maneira, aumentam as chances de acessar profissões com melhor remuneração e estabilidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!