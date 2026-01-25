Em franca expansão, Havan marca inauguração de mega loja com 14 mil metros quadrados: mais de 200 empregos serão gerados

Rede confirma inauguração de megaloja no Centro Histórico de Blumenau e reforça plano de crescimento em 2026

Gabriel Yuri Souto - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Havan segue acelerando sua expansão no Brasil. Em 2026, a rede inaugura uma nova mega loja com cerca de 14 mil metros quadrados no Centro Histórico de Blumenau, em Santa Catarina. Com isso, a empresa amplia sua presença na região e fortalece o varejo local.

Além disso, a abertura deve gerar mais de 200 empregos diretos. Dessa forma, a expectativa é de impacto positivo na economia da cidade e no comércio do entorno.

A loja ficará na esquina da Alameda Duque de Caxias com a Rua Oscar Jeniche. Por se tratar de uma área histórica, o projeto passou por análises técnicas e recebeu aval dos órgãos de preservação. Assim, a obra avançou sem comprometer o patrimônio local.

Estrutura mantém padrão das megalojas da Havan

A nova unidade segue o modelo já adotado pela rede em outras cidades. O espaço reúne setores como eletrodomésticos, moda, utilidades domésticas, eletrônicos, brinquedos e decoração.

Além disso, a loja conta com corredores amplos, estacionamento próprio e layout pensado para facilitar a circulação. Dessa maneira, a Havan mantém o padrão que consolidou sua marca no varejo nacional.

Ao mesmo tempo, a escolha do Centro Histórico representa um diferencial. Com isso, a rede amplia sua atuação em áreas urbanas de grande fluxo.

Geração de empregos impulsiona a economia

A inauguração cria mais de 200 vagas de emprego direto. As oportunidades incluem funções de atendimento, operação de caixa, logística interna e áreas administrativas.

Além disso, a fase de implantação movimenta empregos indiretos. Setores como construção civil, transporte e fornecedores locais também se beneficiam. Por isso, o impacto econômico vai além da abertura da loja.

Outro ponto relevante envolve o aumento no fluxo de consumidores. A expectativa é atrair clientes de cidades vizinhas, o que fortalece ainda mais o comércio regional.

Expansão da rede segue firme em 2026

A unidade de Blumenau integra o plano de expansão da Havan para 2026. A empresa mantém o foco em lojas de grande porte e em cidades estratégicas.

Enquanto o comércio digital cresce, a rede aposta na experiência presencial. Por isso, investe em espaços amplos, variedade de produtos e preços competitivos.

A empresa deve divulgar a data oficial de inauguração nos próximos meses. Até lá, interessados nas vagas precisam acompanhar os canais oficiais da Havan.

