Manutenção da Saneago pode deixar bairros de Goiânia sem água durante a semana; veja lista

Intervenção tem como objetivo reforçar segurança e eficiência da distribuição na região

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Manutenções da Saneago devem deixar bairros sem água Goiânia
Trabalhadores realizando serviços na Saneago. (Foto: Divulgação/Saneago)

A Saneago publicou um informa anunciando que será realizada, na próxima quarta-feira (28), uma manutenção programada para a interligação de um trecho da obra do Linhão Gyn-Apa, em Goiânia.

Os trabalhos acontecerão na Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara (Etag), no período das 04h às 17h30.

De acordo com a programação, a intervenção pode afetar temporariamente o abastecimento de água em diversos bairros da capital, especialmente em imóveis que não possuem caixa d’água ou que contam com reservatórios subdimensionados.

A normalização do sistema deve ocorrer de forma gradativa após a conclusão dos serviços. A recomendação da Saneago é que os moradores utilizem de maneira consciente as reservas domiciliares de água tratada ao longo do dia.

A manutenção faz parte das melhorias estruturais no sistema de abastecimento e tem como objetivo reforçar a segurança e a eficiência da distribuição de água na região atendida.

Confira a seguir a lista completa de bairros que devem ser afetados:

Bairro Feliz, Campus Samambaia UFG, Chácara Elísios Campos, Chácaras Botafogo, Chácaras Retiro, Conjunto Campus, Conjunto Yara, Granja Agrícola Jacirema, Jardim Bom Jesus, Jardim Califórnia, Jardim Novo Mundo (parcial), Jardim Pompéia, Jardim São Judas Tadeu, Loteamento Morada dos Sonhos 2, Nova Vila, Parque Industrial de Goiânia, Residencial Atalaia, Residencial dos Ipês, Residencial Morada do Bosque, Residencial Morada do Ipê, Residencial Nossa Morada, Residencial São Geraldo, Residencial Vale do Araguaia, Setor Aeroporto (parcial), Setor Central (parcial), Setor Crimeia Leste, Setor Crimeia Oeste, Setor Goiânia 2, Setor Leste Vila Nova, Setor Morais, Setor Negrão de Lima, Setor Norte Ferroviário, Vila Bandeirantes, Vila Colemar Natal e Silva, Vila Froes, Vila Itatiaia, Vila Jaraguá, Vila Maria Rosa, Vila Martins, Vila Megale, Vila Monticelli, Vila Morais, Vila Oswaldo Rosa, Vila Romana, Vila Santa Isabel, Vila São Luiz, Vila Viana, Village Atalaia e Villagio Toscana.

