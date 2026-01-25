Obama diz que valores americanos estão sob ataque após morte em Minneapolis

Ex-ocupantes da Casa Branca também criticam a atuação do presidente americano Donald Trump

Folhapress - 25 de janeiro de 2026

O ex-Presidente Barack Obama na Cupula Empresarial Brasil- Estados Unidos, realizada no hotel Brasil 21. Foto: Sergio Lima/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Barack e Michelle Obama condenaram neste domingo (25) a morte de mais um americano em uma abordagem do ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos. Em nota conjunta, classificaram o incidente como assassinato, dizendo que a tragédia serve de alerta para um ataque aos valores fundamentais do país.

O casal afirma que, apesar de o ICE ter um trabalho difícil, a população espera que a agência cumpra sua função de maneira legal e responsável. “Não é isso que estamos vendo em Minnesota”, afirmaram.

Na nota, os dois dizem que as manifestações que tomaram o país demonstram a indignação da população frente às táticas de intimidação do ICE, que tem agido com impunidade e colocando em risco os cidadãos, segundo eles, como visto na morte de Reneé Good e Alex Pretti.

Os ex-ocupantes da Casa Branca também criticam a atuação do presidente americano Donald Trump em relação aos protestos. “Em vez de tentar impor algum grau de disciplina e responsabilização aos agentes que enviaram às ruas, o presidente e os atuais integrantes do governo parecem ansiosos para escalar ainda mais a situação”.

O casal ainda afirma que as explicações dadas pelo presidente sobre as mortes não se baseiam em investigação séria e já foram desmentidas por registros em vídeos dos dois incidentes. “Isso precisa acabar”, dizem.

“Esperamos que os representantes do governo reconsiderem sua postura e passem a buscar formas de trabalhar de maneira construtiva com o governador [de Minnesota] Walz e o prefeito [de Minneapolis] Frey, para evitar mais caos e alcançar objetivos legítimos de aplicação da lei”, diz a nota.

Os Obama também disseram que os protestos pacíficos de Minneapolis devem inspirar o país. “Cabe a cada um de nós, como cidadãos, erguer a voz contra a injustiça”.

Alex Pretti foi morto durante abordagem de agentes federais neste sábado. O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, chamou a ação de “mais um ataque a tiros horrível” por agentes federais.

Pretti era um enfermeiro, cidadão americano e morador de Minneapolis. O incidente ocorre duas semanas após um agente do ICE ter matado a tiros Renée Good, cidadã americana também de 37 anos, na mesma cidade.

Em vídeo nas redes sociais, ao menos seis agentes tentam conter Pretti por 20 segundos antes de realizar uma série de disparos contra ele, que fica estendido, imóvel, no chão.

“Acabei de falar com a Casa Branca após outro ataque a tiros horrível realizado por agentes federais nesta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante”, escreveu Walz no X, logo após o incidente. “O presidente deve encerrar esta operação. Retire os milhares de oficiais violentos e não treinados de Minnesota. Agora.”

Mais tarde, Trump acusou Walz e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, também democrata, de insurreição.