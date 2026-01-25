Tontura ou enjoo ao mexer no celular dentro do carro: nova função chega aos aparelhos para acabar com essas sensações

Um recurso de acessibilidade cria pontos nas bordas da tela para “acompanhar” o carro e reduzir o enjoo ao usar o celular

Gustavo de Souza - 25 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/ABr)

Usar o celular com o carro em movimento é o gatilho perfeito para muita gente sentir tontura, náusea e aquela sensação de “cabeça girando”. O corpo percebe as curvas e acelerações, mas os olhos ficam presos em uma tela parada, e esse desencontro incomoda rápido.

Agora, uma nova função chega para atacar justamente esse conflito. Em vez de pedir que você pare de olhar o celular, ela muda a forma como a tela se comporta durante o trajeto.

A ideia é simples e visual: colocar sinais de movimento no display para o cérebro entender melhor o que está acontecendo enquanto você mexe no aparelho.

Por que mexer no celular no carro dá enjoo tão facilmente

Dentro do carro, o corpo sente o balanço, as freadas e as curvas em tempo real. Só que, quando você fixa a visão no celular, a referência externa some e o desconforto aparece.

É por isso que muita gente diz que “não consegue mexer no telefone com o carro andando”. A sensação costuma vir em poucos minutos, mesmo em trajetos curtos.

O problema não é exatamente o celular, mas a diferença entre o que o corpo percebe e o que o olho está vendo. E é nesse ponto que a nova função atua.

A nova função cria indicadores na tela que acompanham o movimento

O recurso se chama Indicadores de Movimento do Veículo. Na prática, ele coloca pequenos pontos nas bordas do display, criando uma referência visual enquanto o carro se movimenta.

Esses pontos aparecem ao redor da tela enquanto você usa o telefone. A proposta é que, com esse “mapa” visual, a experiência fique mais confortável e o enjoo diminua.

O modo pode ser deixado ativo o tempo todo ou configurado para funcionar apenas quando o aparelho detectar que você está em um veículo. Assim, o recurso entra em ação justamente “na hora que o carro começa a andar”.

Confira a função no vídeo abaixo:

