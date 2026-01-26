Cursos gratuitos de tecnologia oferecem mais de 300 vagas em Goiânia e Senador Canedo

Aulas serão ministradas nos turnos matutino, vespertino e noturno, com oferta de lanches aos participantes

Gabriella Pinheiro - 26 de janeiro de 2026

Goiás Social abre 225 vagas em Goiânia e 114 em Senador Canedo, para cursos gratuitos de tecnologia. (Fotos: Secti)

O Goiás Social, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está com vagas abertas para diversos cursos gratuitos de tecnologia do programa Sukatech, em Goiânia e Senador Canedo.

Ao todo, estão sendo ofertadas 339 oportunidades, sendo 225 destinadas à Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, localizada no Bairro Floresta, em Goiânia. As aulas serão ministradas nos turnos matutino, vespertino e noturno, com oferta de lanches aos participantes.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial, nas próprias unidades, ou de maneira on-line, por meio do link abre.go.gov.br/vagassukatech, além da opção via WhatsApp, pelo número (62) 4141-9800.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 12 anos. Além disso, 60% das vagas são destinadas ao público feminino.

A previsão é que as aulas tenham início no dia 23 de fevereiro, com oferta dos seguintes cursos: Informática Básica, Montagem e Manutenção de Computadores e Celulares, Social Mídia 360°, Excel Intermediário, Excel Avançado, entre outros.

Em Senador Canedo, estão sendo disponibilizadas 114 vagas, todas voltadas aos cursos de Informática Básica e Montagem e Manutenção de Computadores e Celulares, nos turnos matutino, vespertino e noturno. O início das aulas também está previsto para o dia 23.

As capacitações são realizadas integralmente de forma presencial, com aulas de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã (das 8h30 às 11h30), tarde (das 14h às 17h) e noite (das 18h30 às 21h30).

O curso de Informática Básica possui carga horária total de 45 horas e tem como objetivo apresentar os fundamentos do uso do computador, navegação na internet, aplicativos essenciais e ferramentas digitais utilizadas no dia a dia. A formação é concluída em quatro semanas.

Já o curso de Montagem e Manutenção de Computadores e Celulares conta com carga horária de 70 horas e é voltado ao conserto, reaproveitamento e manutenção de equipamentos eletrônicos.

A proposta inclui conteúdos relacionados à inclusão digital, sustentabilidade e conhecimentos técnicos em hardware, abrangendo diagnóstico, reparo de celulares e componentes, além de manutenção preventiva e corretiva, com duração de seis semanas.

Para quem busca qualificação na área digital, o curso Social Mídia 360° oferece 45 horas de aprendizado focado em planejamento estratégico, criação de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, análise de métricas e desenvolvimento de estratégias para ampliar o engajamento e os resultados. A duração também é de quatro semanas.

O curso de Excel Intermediário possui carga horária de 45 horas e é voltado ao aprimoramento das funcionalidades da ferramenta, com ênfase no uso de fórmulas, funções, gráficos, organização e análise de dados, ao longo de quatro semanas.

Por fim, o curso de Excel Avançado, igualmente com 45 horas de duração, aprofunda os conhecimentos na utilização do software, abordando funções avançadas, tabelas dinâmicas, automação de processos e análise estratégica de informações, com aulas distribuídas em quatro semanas.

