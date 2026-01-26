Jovem de 21 anos morre após capotamento na BR-060, em Rio Verde

Além de vítima fatal, outro passageiro se encontrava no veículo no momento do acidente

Augusto Araújo - 26 de janeiro de 2026

Caminhonete ficou completamente destruída após acidente em Rio Verde (Foto: Divulgação/PRF)

Um jovem de 21 anos morreu na tarde deste sábado (24) após um grave acidente de trânsito registrado no km 399 da BR-060, no município de Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

De acordo com informações preliminares, uma caminhonete que seguia no sentido Jataí–Rio Verde saiu da pista por motivos ainda desconhecidos e acabou capotando às margens da rodovia.

Com o impacto, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O passageiro, de 27 anos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio de investigação.

