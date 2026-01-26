Jovem de 21 anos morre após capotamento na BR-060, em Rio Verde
Além de vítima fatal, outro passageiro se encontrava no veículo no momento do acidente
Um jovem de 21 anos morreu na tarde deste sábado (24) após um grave acidente de trânsito registrado no km 399 da BR-060, no município de Rio Verde, no sudoeste de Goiás.
De acordo com informações preliminares, uma caminhonete que seguia no sentido Jataí–Rio Verde saiu da pista por motivos ainda desconhecidos e acabou capotando às margens da rodovia.
Com o impacto, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O passageiro, de 27 anos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio de investigação.
