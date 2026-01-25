Som alto em distribuidora de Rio Verde termina em esfaqueamentos e homem arrastado por carro

Confusão continuou mesmo depois que os envolvidos foram levados ao hospital

Natália Sezil - 25 de janeiro de 2026

Motorista que estava com o som alto, proprietário e funcionário da distribuidora ficaram feridos. (Foto: Reprodução)

Uma briga por som automotivo em uma distribuidora de bebidas no Bairro Popular, em Rio Verde, no Sul goiano, resultou em esfaqueamento e fuga durante a madrugada deste domingo (25).

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada pouco depois das 04h. O desentendimento teria começado quando o dono do estabelecimento, de 29 anos, pediu que um cliente, de 19 anos, abaixasse o volume do som do carro.

Em resposta, o motorista teria sacado um facão de dentro do veículo e desferido golpes contra o proprietário, a mãe dele e também um funcionário, de 21 anos.

Ele teria fugido em seguida, momento em que acabou atropelando e arrastando um terceiro homem, cuja idade não foi revelada, por cerca de uma quadra. A vítima sofreu lesões nos pés, joelhos e costas.

Diante da cena, o dono da distribuidora e o funcionário teriam seguido o motorista até a casa dele para revidar o ataque inicial.

No local, os três homens entraram em luta corporal e utilizaram facas para desferir golpes uns contra os outros.

Feridos na região do tórax, todos eles foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ali, entretanto, a confusão continuou – os envolvidos teriam invadido a sala de triagem e agredido o motorista, fugindo em seguida.

Diante disso, os três foram separados. O proprietário e o funcionário da distribuidora permaneceram na UPA, enquanto o mais novo foi levado ao Hospital Municipal Universitário (HMU), todos sob vigilância das equipes da GCM.

A situação, agora, fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve apurar a dinâmica da confusão e tomar as providências cabíveis.

