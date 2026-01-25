Som alto em distribuidora de Rio Verde termina em esfaqueamentos e homem arrastado por carro
Confusão continuou mesmo depois que os envolvidos foram levados ao hospital
Uma briga por som automotivo em uma distribuidora de bebidas no Bairro Popular, em Rio Verde, no Sul goiano, resultou em esfaqueamento e fuga durante a madrugada deste domingo (25).
A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada pouco depois das 04h. O desentendimento teria começado quando o dono do estabelecimento, de 29 anos, pediu que um cliente, de 19 anos, abaixasse o volume do som do carro.
Em resposta, o motorista teria sacado um facão de dentro do veículo e desferido golpes contra o proprietário, a mãe dele e também um funcionário, de 21 anos.
Ele teria fugido em seguida, momento em que acabou atropelando e arrastando um terceiro homem, cuja idade não foi revelada, por cerca de uma quadra. A vítima sofreu lesões nos pés, joelhos e costas.
Diante da cena, o dono da distribuidora e o funcionário teriam seguido o motorista até a casa dele para revidar o ataque inicial.
No local, os três homens entraram em luta corporal e utilizaram facas para desferir golpes uns contra os outros.
Feridos na região do tórax, todos eles foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ali, entretanto, a confusão continuou – os envolvidos teriam invadido a sala de triagem e agredido o motorista, fugindo em seguida.
Diante disso, os três foram separados. O proprietário e o funcionário da distribuidora permaneceram na UPA, enquanto o mais novo foi levado ao Hospital Municipal Universitário (HMU), todos sob vigilância das equipes da GCM.
A situação, agora, fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve apurar a dinâmica da confusão e tomar as providências cabíveis.
