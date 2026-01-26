Nem ioga, nem pilates: o exercício que os idosos devem fazer, segundo profissionais

Movimento simples, com apoio e fácil de adaptar, ajuda a manter força nas pernas e reduz o risco de quedas no dia a dia

Nem ioga, nem pilates: o exercício que os idosos devem fazer, segundo profissionais
(Foto: Ilustração/Danielle Cerullo/Unsplash)

O treino de força virou um dos pilares do envelhecimento ativo, porque preserva autonomia e facilita tarefas comuns. Ioga e pilates ajudam muito nesse caminho, mas profissionais destacam um exercício ainda mais simples e prático.

A lógica é direta: depois dos 40 anos, a massa muscular tende a cair, e as pernas sentem primeiro. Quando quadríceps, glúteos e posteriores enfraquecem, levantar da cadeira, subir escadas e manter equilíbrio ficam mais difíceis.

Por isso, a passada com apoio, também chamada de lunge, aparece como uma alternativa eficiente e acessível.

Ela trabalha uma perna de cada vez, o que melhora força, estabilidade e controle do movimento. E, como dá para segurar em uma cadeira, parede ou bancada, fica mais segura para quem tem fragilidade.

Além de fortalecer, o exercício também treina padrões do cotidiano, como caminhar com firmeza e recuperar o equilíbrio. Esse tipo de prática costuma ser associado à redução do risco de quedas em pessoas mais velhas.

Entre os ganhos mais citados por profissionais, estão o aumento da estabilidade do quadril e do tronco, que ajuda na prevenção de tombos.

Também entra a correção de assimetrias, porque cada perna trabalha sozinha e revela desequilíbrios comuns. Outro ponto é o apoio à saúde metabólica, já que treino de força favorece controle de glicose e densidade óssea.

Para fazer em casa, escolha um apoio firme e estável, como uma cadeira pesada encostada na parede. Fique ao lado do apoio, segure com uma ou duas mãos, mantenha costas retas e olhar para a frente.

Dê um passo mais longo à frente com uma perna, com distância suficiente para dobrar os joelhos sem perder equilíbrio. Desça devagar, levando o quadril para baixo, sem pressa e sem forçar amplitude.

Mantenha o joelho da frente alinhado ao tornozelo, evitando que avance demais além dos dedos do pé. O joelho de trás desce em direção ao chão, mas não precisa encostar, e você para onde estiver confortável.

Para voltar, empurre o chão com o calcanhar da perna da frente e use o apoio das mãos apenas como segurança. Você pode fazer as repetições de um lado e depois trocar, ou alternar as pernas a cada repetição.

Se houver dor, tontura ou instabilidade, o ideal é parar e buscar orientação de um fisioterapeuta ou educador físico.

Quem tem osteoporose, artrose importante, problemas cardíacos ou histórico recente de quedas deve ter avaliação antes de iniciar.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, atua como Social Media no Portal 6, em Goiânia. Produz conteúdos para o YouTube e matérias voltadas ao entretenimento, curiosidades, mundo dos videogames, cinema e cultura pop, sempre com olhar atento às tendências e aos temas que movimentam o cotidiano digital.

