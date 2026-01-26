Um pedido de namoro está prestes a chegar para pessoas desses 4 signos
Alinhamento entre Lua, Vênus e Marte cria um cenário favorável para decisões no amor e oficialização de relacionamentos
O clima de romance não é por acaso. A astrologia aponta que quatro signos do zodíaco estão prestes a viver um momento decisivo no amor, com grandes chances de receber um pedido de namoro nos próximos dias.
Isso acontece por causa de uma combinação especial de movimentos no céu.
A principal influência vem da Lua em fase favorável ao compromisso, especialmente durante a Lua Crescente, período que simboliza crescimento, avanço e decisões importantes.
É quando relações que estavam indefinidas tendem a ganhar nome, rumo e compromisso.
Além disso, Vênus, planeta do amor e dos relacionamentos, está bem posicionada e forma aspectos positivos com a Lua.
Esse alinhamento favorece conversas sinceras, demonstrações de afeto e a coragem necessária para assumir sentimentos que antes eram guardados.
Outro fator determinante é a atuação de Marte, planeta da ação. Ele impulsiona atitudes diretas e reduz a indecisão.
Na prática, isso significa menos promessas e mais iniciativa o famoso “agora vai ou não vai”.
Com essa combinação entre emoção (Lua), amor (Vênus) e atitude (Marte), o céu cria um cenário clássico para pedidos de namoro, conversas sérias e decisões afetivas.
Veja os signos mais favorecidos nesse período:
1. Touro
Busca segurança emocional e estabilidade. Alguém próximo pode sentir que é o momento certo de oficializar a relação.
2. Câncer
A fase intensifica laços emocionais. Relações que pareciam indefinidas tendem a se tornar mais claras e assumidas.
3. Leão
O carisma do signo está em alta. Gestos marcantes, declarações e surpresas românticas ganham força.
4. Peixes
Sonhos afetivos podem se tornar realidade. O momento favorece assumir sentimentos com profundidade e entrega.
Para quem está entre esses signos, a dica é ficar atento aos sinais e às conversas que surgirem nos próximos dias. O céu indica que o amor pode deixar de ser expectativa e virar compromisso.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!