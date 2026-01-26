Um pedido de namoro está prestes a chegar para pessoas desses 4 signos

Alinhamento entre Lua, Vênus e Marte cria um cenário favorável para decisões no amor e oficialização de relacionamentos

Layne Brito - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O clima de romance não é por acaso. A astrologia aponta que quatro signos do zodíaco estão prestes a viver um momento decisivo no amor, com grandes chances de receber um pedido de namoro nos próximos dias.

Isso acontece por causa de uma combinação especial de movimentos no céu.

A principal influência vem da Lua em fase favorável ao compromisso, especialmente durante a Lua Crescente, período que simboliza crescimento, avanço e decisões importantes.

É quando relações que estavam indefinidas tendem a ganhar nome, rumo e compromisso.

Além disso, Vênus, planeta do amor e dos relacionamentos, está bem posicionada e forma aspectos positivos com a Lua.

Esse alinhamento favorece conversas sinceras, demonstrações de afeto e a coragem necessária para assumir sentimentos que antes eram guardados.

Outro fator determinante é a atuação de Marte, planeta da ação. Ele impulsiona atitudes diretas e reduz a indecisão.

Na prática, isso significa menos promessas e mais iniciativa o famoso “agora vai ou não vai”.

Com essa combinação entre emoção (Lua), amor (Vênus) e atitude (Marte), o céu cria um cenário clássico para pedidos de namoro, conversas sérias e decisões afetivas.

Veja os signos mais favorecidos nesse período:

1. Touro

Busca segurança emocional e estabilidade. Alguém próximo pode sentir que é o momento certo de oficializar a relação.

2. Câncer

A fase intensifica laços emocionais. Relações que pareciam indefinidas tendem a se tornar mais claras e assumidas.

3. Leão

O carisma do signo está em alta. Gestos marcantes, declarações e surpresas românticas ganham força.

4. Peixes

Sonhos afetivos podem se tornar realidade. O momento favorece assumir sentimentos com profundidade e entrega.

Para quem está entre esses signos, a dica é ficar atento aos sinais e às conversas que surgirem nos próximos dias. O céu indica que o amor pode deixar de ser expectativa e virar compromisso.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!