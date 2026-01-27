Apostadores de Goiás acertam dezenas e levam bolada em Quina avaliada em R$ 10 milhões; veja detalhes

Próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (27) e está avaliado em R$ 11,2 milhões

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2026

No sorteio da Quina 6937, realizado na noite desta segunda-feira (26), nenhum apostador tirou a sorte grande e acertou todas as dezenas sorteadas, levando o prêmio máximo de R$ 10,2 milhões.

Porém, duas cartelas registradas em Goiás fizeram a “quadra” do concurso e levaram uma bolada para casa.

Os números sorteados foram 16 – 17 – 46 – 56 – 70.

A primeira cartela vencedora foi um bolão de 13 cotas, feita em Campos Belos, município na divisa com Tocantins. Com 7 números registrados, a aposta levou o prêmio de R$35.601,15.

Já a outra foi uma simples, registrada em Jataí, mas com 9 dezenas registradas. Assim, a premiação total foi de R$59.335,35

Somadas, as duas cartelas foram premiadas em R$ 94.936,50.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Quina de número 6938, será realizado nesta terça-feira (27), e está avaliado em R$ 11,2 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Quina você marca entre 5 e 15 números dentre os 80 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 dezenas.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 21h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3.

