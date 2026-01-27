Homem tem surpresa desagradável após encontro romântico em Trindade

Vítima tentou entrar em contato com a mulher, mas não obteve retorno

Gabriella Pinheiro - 27 de janeiro de 2026

Imagem mostra portão de casa onde homem teve carro furtado. (Foto: Reprodução)

Uma noite romântica terminou de forma desagradável para um homem, de 34 anos, que teve o carro furtado após um encontro, em Trindade. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (26).

Em depoimento, a vítima relatou que conheceu a suspeita por meio das redes sociais. No domingo (25), ele a convidou para ir até a residência dele, localizada no Setor Maysa.

A mulher teria chegado por volta das 21h, acompanhada de uma amiga.

Minutos depois, ela foi ao banheiro e, ao retornar, informou que precisava ir embora. Em seguida, o homem acabou adormecendo.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram quando uma das mulheres sai da casa e outra destrava o carro.

Na manhã seguinte, ele percebeu que a chave do veículo, um Toyota Corolla, não estava no local onde havia deixado, assim como o automóvel, que também havia desaparecido.

A vítima tentou entrar em contato com a mulher, mas não obteve retorno, sendo informada de que o telefone estava fora de área ou sem sinal.

Segundo o relato, ele ainda solicitou corridas por aplicativo na tentativa de localizar a suspeita, porém sem sucesso.

Diante da situação, equipes policiais iniciaram as buscas pela suspeita. O caso foi registrado como furto e segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

