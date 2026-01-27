Micose nas unhas: misturinha poderosa pode ajudar a eliminar os fungos em poucos dias

Combinação caseira com ingredientes simples tem ganhado destaque por auxiliar no controle da onicomicose, especialmente em casos leves

Gabriel Yuri Souto - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Tik Tok)

A micose nas unhas, conhecida clinicamente como onicomicose, é uma infecção causada por fungos que atinge milhões de brasileiros. Geralmente, o problema afeta as unhas dos pés, mas também pode surgir nas mãos. Além de comum, a condição costuma ser persistente e exige cuidado contínuo.

Nos últimos anos, no entanto, uma misturinha caseira passou a chamar atenção por ajudar no controle dos fungos, principalmente quando a infecção ainda está em estágio inicial. Apesar disso, especialistas alertam que a solução não substitui tratamentos médicos.

A onicomicose surge quando fungos se instalam na unha, favorecidos por ambientes quentes e úmidos. Por isso, locais como piscinas, academias e vestiários aumentam o risco de contaminação. Além disso, o uso frequente de calçados fechados também contribui.

Entre os sintomas mais comuns estão mudança de cor, espessamento da unha, perda de brilho e descamação. Em alguns casos, ainda pode surgir mau cheiro ou descolamento parcial.

Misturinha caseira que pode auxiliar no combate aos fungos

A combinação mais utilizada reúne ingredientes conhecidos por suas propriedades antifúngicas e antissépticas. Entre eles estão o vinagre de maçã, o bicarbonato de sódio e o óleo essencial de melaleuca.

O vinagre ajuda a criar um ambiente ácido, o que dificulta a proliferação dos fungos. Já o bicarbonato contribui para reduzir a umidade local. Enquanto isso, o óleo de melaleuca possui ação antifúngica reconhecida em estudos laboratoriais.

Como aplicar a mistura corretamente

Para preparar, misture meia xícara de vinagre de maçã com meia xícara de água morna. Em seguida, mergulhe a unha afetada por cerca de 15 minutos. Logo depois, seque bem a região, pois a umidade favorece os fungos.

Após a secagem, aplique uma gota de óleo de melaleuca diretamente sobre a unha. O bicarbonato pode ser usado em dias alternados, sempre em pequena quantidade. Dessa forma, o tratamento tende a ser mais eficaz.

Em casos leves, algumas pessoas relatam melhora inicial em poucos dias. Normalmente, os primeiros sinais incluem redução do odor e leve melhora na aparência da unha. Ainda assim, a recuperação completa leva tempo.

Isso acontece porque a unha saudável precisa crescer por completo. Por isso, nas unhas dos pés, o processo pode levar vários meses. Caso não haja melhora após duas semanas, o ideal é buscar orientação médica.

Quando procurar um dermatologista

Apesar dos cuidados caseiros, algumas situações exigem avaliação profissional. Infecções persistentes, dor, escurecimento intenso ou descolamento da unha são sinais de alerta.

Além disso, pessoas com diabetes, problemas circulatórios ou imunidade baixa devem evitar tratamentos caseiros sem acompanhamento. Nesses casos, o tratamento adequado reduz riscos e acelera a recuperação.

