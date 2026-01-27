Mudança nas regras para comprar carros com isenção de imposto no Brasil: veja quem tem direito

Uma alteração silenciosa promete mudar decisões importantes de milhares de brasileiros nos próximos anos

Magno Oliver - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A política de isenção de impostos para Pessoas com Deficiência (PcD) voltou ao centro do debate em 2026 após ajustes previstos na reforma do sistema tributário brasileiro.

As mudanças prometem ampliar o acesso a veículos mais modernos, mas ainda não produzem efeitos imediatos para os consumidores.

A principal novidade está no aumento do teto de isenção para tributos que integrarão o novo modelo, como o IBS e a CBS. O valor máximo do veículo para obtenção do desconto integral sobe de R$ 70 mil para R$ 100 mil, ampliando o leque de modelos que poderão ser adquiridos com benefício fiscal.

Além disso, o novo desenho estabelece que apenas veículos com preço final de até R$ 200 mil poderão ser elegíveis à isenção destinada ao público PcD. A medida busca conter distorções e alinhar o benefício a critérios considerados mais equilibrados dentro da lógica da justiça tributária.

As mudanças constam no Projeto de Lei Complementar 108/24, que trata do processo administrativo tributário e integra o pacote da reforma aprovada pelo Congresso. Apesar da aprovação do texto, as novas regras ainda não têm aplicação prática neste momento.

Segundo o advogado tributarista Pedro França, a intenção do legislador é ajustar o alcance do benefício sem descaracterizar sua função social. “O objetivo é equilibrar o incentivo fiscal com a justiça tributária”, explica o especialista.

Na prática, porém, nada muda em 2026. De acordo com França, as regras atuais continuam valendo, com os limites de isenção de ICMS e IPI definidos pela legislação vigente e pelas normas de cada Estado.

A aplicação do novo modelo está prevista apenas para 2027, quando o novo sistema tributário reformulado entra em vigor em todo o país.

