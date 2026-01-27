Trabalhadores que recebem 1 salário ganham direito a R$ 780 após novo piso

Uma decisão recente mudou silenciosamente o valor recebido por milhares de trabalhadores

Magno Oliver - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Paraná passou a adotar o maior salário mínimo regional do Brasil após a aprovação dos novos valores pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (CETER).

A atualização, válida de forma retroativa a 1º de janeiro, amplia a diferença em relação ao piso nacional e garante ganhos expressivos para trabalhadores que recebem apenas um salário.

Com o reajuste, a faixa mais elevada do piso estadual chega a R$ 2.407,90, quase R$ 787 acima do salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621 em 2026. O valor reforça a posição do Paraná como referência em política salarial entre os estados brasileiros.

O novo piso foi estruturado em quatro grupos, conforme o setor de atuação profissional. Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca passam a receber R$ 2.105,34. Já o setor de comércio, serviços administrativos, reparação e manutenção terá piso de R$ 2.181,63.

Para quem atua na produção de bens e serviços industriais, o salário mínimo regional foi fixado em R$ 2.250,04. Técnicos de nível médio, por sua vez, passam a integrar a faixa mais alta, com remuneração mínima de R$ 2.407,90. Os valores se aplicam a categorias que não possuem piso definido por legislação federal ou acordo coletivo.

Segundo o governo estadual, o reajuste resulta da combinação entre a inflação medida pelo INPC e a política nacional de valorização do salário mínimo. O processo envolveu negociação entre representantes do governo, empregadores e trabalhadores, com base em indicadores econômicos e sociais.

A resolução que oficializa os novos valores segue para publicação no Diário Oficial e servirá de base para decreto da Casa Civil.

O CETER também prevê a possibilidade de nova revisão em 2026, caso o salário mínimo nacional sofra alterações ao longo do ano, garantindo a manutenção da vantagem salarial no estado.

