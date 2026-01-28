Maestro de Corumbá de Goiás é preso após estuprar alunas adolescentes durante anos

Suspeito chegou a justificar os abusos a uma vítima de 13 anos dizendo que estavam em um relacionamento amoroso

Natália Sezil - 28 de janeiro de 2026

Maestro foi preso preventivamente. (Foto: Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

O maestro de uma tradicional banda de música de Corumbá de Goiás, a 113 km de Goiânia, foi preso preventivamente suspeito de estuprar alunas adolescentes.

A ação da Polícia Civil (PC) aconteceu nesta terça-feira (27), depois que a corporação apurou que o homem, de 35 anos, aproveitava-se da função, do acesso fácil e da vulnerabilidade social das vítimas para cometer os crimes.

O inquérito apontou para pelo menos três vítimas, todas menores de 14 anos à época dos abusos. Uma delas, então com 13 anos, sofreu os estupros durante anos, sob a justificativa de um relacionamento amoroso.

Segundo testemunhas, o maestro chegou a mostrar fotos íntimas das vítimas a outras pessoas.

De acordo com a PC, o suspeito se afastou da função profissional ao saber das investigações. Apesar disso, retornou depois, alegando estar ajudando na transição dos professores – e voltando a ter contato com vários adolescentes.

O maestro não teve o nome divulgado. Ele foi levado à unidade prisional, onde fica à disposição do Poder Judiciário.

