Moradora de Anápolis denuncia novo golpe que tem se espalhado pelo WhatsApp

Ocorrido serve de alerta para outros cidadãos, em meio ao cenário de golpes como o "bença tia" e o "falso advogado"

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2026

Abordagem realizada durante golpe da falsa intimação. (Foto: Reprodução)

Uma mensagem via WhatsApp levantou suspeitas de Maria Izabel, moradora de Anápolis, ao se apresentar como uma intimação para o pagamento de uma dívida ativa. Com o emblema de um Oficial de Justiça, a solicitação vinha acompanhada de um link para pagamento com desconto.

Desconfiada, ela abriu o perfil e se deparou com o nome “Governo do Brasil Lumiere Security Services Pvt Ltd” e com a foto da logo do site e aplicativo Gov.br. O contato foi realizado nesta quarta-feira (29) e oferecia 65% de desconto para pagamento até às 23h59.

“Eu desconfiei primeiro quando percebi o horário que eles colocaram como último prazo, 23h59, muito estranho esse horário para uma intimação. O DDD 021 também era muito suspeito. Se eles sabem meu endereço, acho que o mais viável seria eles mandarem uma notificação pelos policiais daqui”, revelou.

Assim, ela procedeu com a denúncia do contato e solicitou o bloqueio, mas antes foi bloqueada pelo próprio contato dos golpistas.

Outro fator que facilitou a identificação do golpe foi ela não possuir qualquer tipo de dívida ativa, de modo que os criminosos sequer teriam “feito a lição de casa” e basicamente “jogaram verde”, para tentar enganá-la.

“E também pelo fato que meu CPF não estar irregular, então não teria nada que os fizesse entrar em contato comigo. Principalmente acompanhado de uma promoção de 65%. Além do link também não ser um site de confiança”, concluiu.

Portanto, apesar da denúncia para a rede social, buscando o bloqueio e a inativação do contato, o mesmo teoricamente continua ativo.

O ocorrido serve de alerta para outros cidadãos que, em meio ao cenário de golpes como o “bença tia”, o “falso advogado” e outros, agora também podem se deparar com a falsa intimação.

