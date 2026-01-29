Moradores de Anápolis podem se inscrever em curso gratuito de inglês oferecido pela Prefeitura

Prefeitura de Anápolis oferece curso gratuito de inglês na Biblioteca Zeca Batista
Imagem mostra sala da Biblioteca Zeca Batista. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis passará a oferecer, a partir da próxima segunda-feira (02), um curso gratuito de inglês na Biblioteca Municipal Zeca Batista.

Conforme divulgado, as aulas serão presenciais e terão início no dia 24 de fevereiro. O curso terá como foco noções básicas da língua inglesa, comunicação e aspectos culturais.

Os interessados podem se inscrever diretamente no local onde as aulas serão realizadas. Para a matrícula, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço. A idade mínima exigida é de 16 anos.

Durante o curso, os participantes terão contato com teoria e prática, por meio de dinâmicas em grupo e orientações pedagógicas. As aulas acontecerão todas as terças-feiras, das 13h às 14h.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a iniciativa representa uma oportunidade para quem deseja iniciar ou ampliar os conhecimentos em inglês, contribuindo para o crescimento profissional e pessoal.

