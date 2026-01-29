Moradores de Anápolis podem se inscrever em curso gratuito de inglês oferecido pela Prefeitura

Participantes terão contato com teoria e prática, por meio de dinâmicas em grupo e orientações pedagógicas

Gabriella Pinheiro - 29 de janeiro de 2026

Imagem mostra sala da Biblioteca Zeca Batista. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis passará a oferecer, a partir da próxima segunda-feira (02), um curso gratuito de inglês na Biblioteca Municipal Zeca Batista.

Conforme divulgado, as aulas serão presenciais e terão início no dia 24 de fevereiro. O curso terá como foco noções básicas da língua inglesa, comunicação e aspectos culturais.

Os interessados podem se inscrever diretamente no local onde as aulas serão realizadas. Para a matrícula, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço. A idade mínima exigida é de 16 anos.

Durante o curso, os participantes terão contato com teoria e prática, por meio de dinâmicas em grupo e orientações pedagógicas. As aulas acontecerão todas as terças-feiras, das 13h às 14h.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a iniciativa representa uma oportunidade para quem deseja iniciar ou ampliar os conhecimentos em inglês, contribuindo para o crescimento profissional e pessoal.

