Pai é preso em Pontalina, suspeito de abusar sexualmente das filhas por anos

Vítimas desenvolveram depressão severa e crimes foram identificados durante acompanhamento psicossocial

Gabriella Pinheiro - 29 de janeiro de 2026

Imagem mostra suspeito de cometer crimes sendo preso no Panamá. (Foto: Reprodução)

Por anos, duas menores de idade foram vítimas de estupros reiterados cometidos pelo próprio pai, de 44 anos, em Pontalina. O homem foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (29), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Conforme as investigações, os crimes tiveram início quando as vítimas — que atualmente têm 11 e 13 anos — possuíam apenas 06 e 03 anos de idade.

De acordo com a Polícia Civil (PC), foram elaborados relatórios psicossociais que apontam que as menores desenvolveram depressão severa em decorrência dos abusos cometidos pelo pai.

Ao longo dos anos, a mãe obteve autorização judicial para ficar com as crianças após um processo de guarda. Foi nesse período que o acompanhamento psicossocial identificou os crimes.

Mesmo após o afastamento, segundo a investigação, o suspeito tentava se reaproximar das filhas.

Ainda conforme relatório encaminhado à delegacia, foi constatado que o suposto autor possui um extenso histórico criminal relacionado a crimes de violência doméstica e familiar.

Ao todo, o homem possui 10 registros, incluindo crimes de ameaça, lesão corporal e injúria contra a mãe da vítima.

Diante dos fatos, a PC representou pela expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra o investigado.

O suspeito havia fugido para o município de Panamá, onde foi localizado e preso. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

