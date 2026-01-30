10 palavras que significam uma coisa no português do Brasil e outra totalmente diferente no de Portugal

Uma mesma palavra pode causar confusão inesperada, dependendo do lado do oceano que você estiver

Magno Oliver - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Apesar de compartilharem a mesma base linguística, o português falado no Brasil e em Portugal apresenta diferenças marcantes no vocabulário cotidiano. Essas variações são resultado de processos históricos, influências culturais distintas e caminhos próprios de evolução da língua ao longo dos séculos.

Em alguns casos, uma mesma palavra pode ter significados completamente diferentes e até opostos nos dois países.

Do ponto de vista linguístico, essas ocorrências são classificadas como falsos cognatos intralinguísticos, quando termos idênticos assumem sentidos diversos dentro da mesma língua.

O fenômeno é comum em idiomas falados em diferentes territórios e não representa erro, mas adaptação ao contexto sociocultural de cada região.

1. Rapariga

No Brasil, o termo é usado de forma pejorativa. Em Portugal, significa simplesmente “moça” ou “jovem mulher”, sem conotação negativa, apenas uma referência diferente para uma pessoa do sexo feminino que é mais jovem.

2. Cueca

No Brasil, refere-se à roupa íntima masculina. Em Portugal, é usada para designar qualquer roupa íntima, inclusive a feminina, ela não tem distinção de gênero para uso por lá.

3. Propina

Para brasileiros, está associada a suborno, favorecimento ilícito, algo imoral. Em Portugal, o termo significa mensalidade universitária, sem qualquer carga ilegal ou mesmo de tom pejorativo.

4. Autocarro

Em Portugal, é o transporte coletivo urbano que as pessoas usam. No Brasil, o termo praticamente não é usado, sendo substituído por “ônibus”.

5. Bicha

No Brasil, é um termo criminoso, ofensivo e que configura crime de ofensa equiparada ao crime de racismo. Em Portugal, a palavra bicha significa fila, sendo amplamente usado em contextos cotidianos.

6. Fato

No português brasileiro, significa um acontecimento qualquer cotidiano. Já em Portugal, também pode se referir a terno ou um conjunto de roupa formal.

7. Puto

No Brasil, é considerado ofensivo, com conotação sexual. Em Portugal, é uma forma informal de se referir a uma criança ou um jovem garoto.

8. Comboio

Em Portugal, designa o transporte ferroviário. No Brasil, o termo não é usado com esse sentido, sendo substituído por “trem” ou também que diz respeito a uma aglomeração de gado bovino reunida.

9. Sinaleiro

No Brasil, refere-se a alguém que trabalha em cruzamentos e vias dos aeroportos. Já em Portugal, o termo diz respeito ao semáforo de trânsito.

10. Fixe

Em Portugal, é uma expressão positiva que significa “legal” ou “bom”, se refere a uma pessoa maneira de conversar e conviver. No Brasil, a palavra existe, mas não é usada com esse sentido.

