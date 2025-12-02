Prótese recebida por jovem de Anápolis que teve mão decepada não funciona para cotidiano e luta continua por braço biônico

Dispositivo é equipado com sensores para captar impulsos elétricos, permitindo movimentos mais precisos e complexos

Gabriella Pinheiro - 02 de dezembro de 2025

Imagem mostra jovem Railma Lisboa, de 27 anos. (Foto: Reprodução)

O que parecia ser o fim de uma etapa difícil na vida da jovem Railma Lisboa, de 27 anos — que teve uma das mãos decepadas pelo ex-companheiro — deu início a um novo desdobramento. Apesar de ter recebido uma prótese na última quinta-feira (27), o aparelho, porém, não atende a todas as demandas necessárias.

Ao Portal 6, ela explica que o dispositivo — entregue dentro do programa Mãos Solidárias, em parceria com o LN4 Hand Project, em uma cerimônia organizada pelo Rotary Anápolis Leste — exige que ela movimente o outro braço, que já apresenta dificuldade de mobilidade devido ao ataque.

Conforme detalhou, o dispositivo substitui a função de um membro perdido por meio de um sistema de cabos, alavancas e molas, utilizando a força e os movimentos de outras partes do corpo para acionar a abertura e o fechamento da mão, bem como mover o braço e o cotovelo.

“Eu sou muito grata ao pessoal do Rotary que me deu essa prótese, mas dificilmente eu conseguirei usá-la. Ela não atende ao que eu preciso. É uma prótese mecânica e requer o movimento do outro braço, que eu não tenho. Além disso, eu não tenho ninguém ao meu lado em funcionamento 24 horas”, destacou.

Recentemente, na última segunda-feira (1º), Railma passou por uma cirurgia na mão esquerda para conseguir dobrar o braço e estendê-lo.

Em meio à situação, a jovem agora luta para conseguir obter uma prótese tecnológica para o braço — o aparelho é um substituto artificial avançado para um membro perdido ou ausente.

Ao contrário da prótese mecânica, esse outro dispositivo é equipado com sensores para captar impulsos elétricos (braços biônicos), permitindo movimentos mais precisos e complexos a partir dos músculos remanescentes da usuária.

O aparelho está avaliado em R$ 416 mil. Para conseguir angariar fundos, ela solicita doações por meio do site Vakinha. Até o momento, ela informa que já foram arrecadados R$ 37.478,03.

Em tempo

O crime ocorreu no dia 24 de outubro de 2024, quando a jovem estava na garupa de uma moto a caminho da faculdade.

Em determinado momento, ela foi surpreendida pelo suposto autor, que a atacou com um facão.

A vítima foi socorrida por populares e levada em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde permaneceu internada por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

